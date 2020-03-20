подписаться на рассылку
27.6 28.6
29.2 30.8
˟
20 марта 2020, пятница, 17:21 55
Lifestyle 2020-03-20T19:00:03+02:00
Українські Новини
День счастья-2020: поздравления в стихах и картинках

День счастья-2020: поздравления в стихах и картинках

Вероніка Обух
Праздники, Поздравления, Поздравления в картинках, поздравления в стихах, Международный день счастья
Счастье. Фото: pixabay.com
Счастье. Фото: pixabay.com

В Международный День счастья, отмечаемый сегодня, 20 марта, принято поздравлять близких и друзей, желая им благополучия, не прекращающихся успехов, изобилия позитивных эмоций и главное – того самого счастья. Сделать это можно как посредством устного поздравления, так и веселой картинкой-открыткой либо душевным стихом. Несколько таких собрали Українські Новини.

Открытки с Днем счастья. Фото: fresh-cards.ruОткрытки с Днем счастья. Фото: fresh-cards.ru

***

В праздник счастья поздравления прими,

Пусть будут светлыми мечты,

Пускай надежда не покидает никогда,

Пусть будет всё отлично у тебя!

***

Что пожелать тебе? Богатств? Удачи?

От жизни каждый хочет своего...

А я тебе желаю просто счастья,

Чтоб было понемногу, но всего!

***

Незаметно счастье к нам приходит,

Но заметно всем, что есть оно.

Это чудо с нами происходит,

Если счастья День стучит в окно.

Я тебе желаю в день весенний

Счастья от себя не отпускать.

Или вновь в житейской карусели

За руку поймать его опять.

***

Счастья день придуман не напрасно:

В круговерти будней – их не счесть.

Очень нужно вспомнить о прекрасном

И о том, что счастье всё же есть.

И от счастья расцветать улыбкой,

Позабыть всю временность потерь.

Счастья день с погодой в марте зыбкой

Каждый год приходит к нам теперь!

***

С Днём счастья, весеннего ветра,

С счастливой и яркой звездой,

Тебя я поздравлю с рассветом

И в день провожу молодой.

Пусть ангел тебя охраняет

И счастье на крыльях несёт.

Удачи планета сияет –

Пусть в День этот всем повезёт.

***

Счастья день международный

Подарил надеджу всем -

Этот праздник благородный

Пусть избавит от проблем.

Даст простому бизнесмену

Веру в стойкость всех валют.

Молодой актрисе – сцену,

Детям – праздничный салют.

Счастье чувствуешь мгновенье,

Реже – счастье на года.

Ангел дал благословенье

Знать, что счастье есть всегда!

***

Все життя твоє хай щастям осяється,

Удача кожен день до тебе стукає,

І буде багато ясних днів у долі!

Великих перемог і радощів тобі!

***

Не кажи, що світ сумний,

Не кажи, що важко жити,

Умій серед життєвих руїн

Сміятися, вірити і любити.

Не знай зневіри, будь щасливою,

Щоб говорили всі завжди:

Яка ця жінка красива,

Над нею непідвладні роки!

***

Бажаємо океан щасливих років

Перетинати на кораблі удачі!

І нехай мрії заповітної яскраве світло

Не меркне в серці сміливому і гарячому!

***

Как сообщали Українькі Новини, сегодня день весеннего равноденствия, в который запрещено грустить и хандрить.

Больше новостей о: Праздники Поздравления Поздравления в картинках поздравления в стихах Международный день счастья

Сегодня Международный День счастья: что означает и...
Международный женский день. Лучшие поздравления в ...
Лучшие поздравления с первым днем весны в картинка...
Сретение Господне-2020: лучшие поздравления в стих...
В Украине провели 700 тестов на COVID-19. Это в 210 раз меньше, чем в Италии
В январе от гриппа и пневмонии умерло больше 600 человек, - Госстат
Новости
Ярославский перечислил $2 млн на целевую деятельность Харьковского антикризисного штаба 19:40
Чрезвычайную ситуацию ввели в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях 19:25
Из-за пандемии коронавируса США приостанавливает выдачу виз 19:22
С октября 2019 от гриппа умерло 66 человек. За последнюю неделю - трое 19:18
Спасатели вывели на улицы Украины авто с громкоговорителями 18:56
больше новостей
Пенсии будут выплачиваться вовремя
В Минсоцполитики сообщили, кто еще кроме пенсионеров получит по 1 тыс. гривен 08:25
Надбавка пенсионерам из-за коронавируса: стало известно, когда проведут выплаты 06:00
Гривна продолжает стремительно падать. Курс от НБУ в четверг 06:00
Как досрочно выйти на пенсию и увеличить страховой стаж: ПФУ ответил на актуальные вопросы 05:30 Инфографика
До 5 дней на пластике и бумаге. Сколько "живет" коронавирус на разных поверхностях 08:15 Инфографика
больше новостей
Кадровый скандал в правительстве: Чернобыльской зоной теперь руководит фигурантка расследования о продаже должностей, - СМИ 09:49
Харьковщина объединяется вокруг Ярославского в противостоянии коронавирусу, но губернатор там "позорище" 15:21
Зеленский анонсировал запуск онлайн-уроков для школьников 5-11 классов со следующей недели 22:00
Заработок на панике: Журналисты и соцсети раскритиковали клинику Пальчевского за тесты на Сovid-19 по 16 тыс. гривен 15:32
Надбавка пенсионерам из-за коронавируса: стало известно, когда проведут выплаты 06:00
больше новостей
Комендантский час в Украине пока вводить не собираются, - Аваков
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok