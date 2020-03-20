День счастья-2020: поздравления в стихах и картинках

В Международный День счастья, отмечаемый сегодня, 20 марта, принято поздравлять близких и друзей, желая им благополучия, не прекращающихся успехов, изобилия позитивных эмоций и главное – того самого счастья. Сделать это можно как посредством устного поздравления, так и веселой картинкой-открыткой либо душевным стихом. Несколько таких собрали Українські Новини.

Открытки с Днем счастья. Фото: fresh-cards.ru

***

В праздник счастья поздравления прими,

Пусть будут светлыми мечты,

Пускай надежда не покидает никогда,

Пусть будет всё отлично у тебя!

***

Что пожелать тебе? Богатств? Удачи?

От жизни каждый хочет своего...

А я тебе желаю просто счастья,

Чтоб было понемногу, но всего!

***

Незаметно счастье к нам приходит,

Но заметно всем, что есть оно.

Это чудо с нами происходит,

Если счастья День стучит в окно.

Я тебе желаю в день весенний

Счастья от себя не отпускать.

Или вновь в житейской карусели

За руку поймать его опять.

***

Счастья день придуман не напрасно:

В круговерти будней – их не счесть.

Очень нужно вспомнить о прекрасном

И о том, что счастье всё же есть.

И от счастья расцветать улыбкой,

Позабыть всю временность потерь.

Счастья день с погодой в марте зыбкой

Каждый год приходит к нам теперь!

***

С Днём счастья, весеннего ветра,

С счастливой и яркой звездой,

Тебя я поздравлю с рассветом

И в день провожу молодой.

Пусть ангел тебя охраняет

И счастье на крыльях несёт.

Удачи планета сияет –

Пусть в День этот всем повезёт.

***

Счастья день международный

Подарил надеджу всем -

Этот праздник благородный

Пусть избавит от проблем.

Даст простому бизнесмену

Веру в стойкость всех валют.

Молодой актрисе – сцену,

Детям – праздничный салют.

Счастье чувствуешь мгновенье,

Реже – счастье на года.

Ангел дал благословенье

Знать, что счастье есть всегда!

***

Все життя твоє хай щастям осяється,

Удача кожен день до тебе стукає,

І буде багато ясних днів у долі!

Великих перемог і радощів тобі!

***

Не кажи, що світ сумний,

Не кажи, що важко жити,

Умій серед життєвих руїн

Сміятися, вірити і любити.

Не знай зневіри, будь щасливою,

Щоб говорили всі завжди:

Яка ця жінка красива,

Над нею непідвладні роки!

***

Бажаємо океан щасливих років

Перетинати на кораблі удачі!

І нехай мрії заповітної яскраве світло

Не меркне в серці сміливому і гарячому!

***

Как сообщали Українькі Новини, сегодня день весеннего равноденствия, в который запрещено грустить и хандрить.