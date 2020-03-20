День счастья-2020: поздравления в стихах и картинках

В Международный День счастья, отмечаемый сегодня, 20 марта, принято поздравлять близких и друзей, желая им благополучия, не прекращающихся успехов, изобилия позитивных эмоций и главное – того самого счастья. Сделать это можно как посредством устного поздравления, так и веселой картинкой-открыткой либо душевным стихом. Несколько таких собрали Українські Новини. Открытки с Днем счастья. Фото: fresh-cards.ru *** В праздник счастья поздравления прими, Пусть будут светлыми мечты, Пускай надежда не покидает никогда, Пусть будет всё отлично у тебя! *** Что пожелать тебе? Богатств? Удачи? От жизни каждый хочет своего... А я тебе желаю просто счастья, Чтоб было понемногу, но всего! *** Незаметно счастье к нам приходит, Но заметно всем, что есть оно. Это чудо с нами происходит, Если счастья День стучит в окно. Я тебе желаю в день весенний Счастья от себя не отпускать. Или вновь в житейской карусели За руку поймать его опять. *** Счастья день придуман не напрасно: В круговерти будней – их не счесть. Очень нужно вспомнить о прекрасном И о том, что счастье всё же есть. И от счастья расцветать улыбкой, Позабыть всю временность потерь. Счастья день с погодой в марте зыбкой Каждый год приходит к нам теперь! *** С Днём счастья, весеннего ветра, С счастливой и яркой звездой, Тебя я поздравлю с рассветом И в день провожу молодой. Пусть ангел тебя охраняет И счастье на крыльях несёт. Удачи планета сияет – Пусть в День этот всем повезёт. *** Счастья день международный Подарил надеджу всем - Этот праздник благородный Пусть избавит от проблем. Даст простому бизнесмену Веру в стойкость всех валют. Молодой актрисе – сцену, Детям – праздничный салют. Счастье чувствуешь мгновенье, Реже – счастье на года. Ангел дал благословенье Знать, что счастье есть всегда! *** Все життя твоє хай щастям осяється, Удача кожен день до тебе стукає, І буде багато ясних днів у долі! Великих перемог і радощів тобі! *** Не кажи, що світ сумний, Не кажи, що важко жити, Умій серед життєвих руїн Сміятися, вірити і любити. Не знай зневіри, будь щасливою, Щоб говорили всі завжди: Яка ця жінка красива, Над нею непідвладні роки! *** Бажаємо океан щасливих років Перетинати на кораблі удачі! І нехай мрії заповітної яскраве світло Не меркне в серці сміливому і гарячому! *** Как сообщали Українькі Новини, сегодня день весеннего равноденствия, в который запрещено грустить и хандрить.