Легализация игорного бизнеса позволит устранить коррупцию и создать рабочие места, - эксперты

Легализация игорного бизнеса позволит устранить коррупцию в отрасли и создать рабочие места для граждан.

Об этом на пресс-конференции "Легализация игорного бизнеса против коронавируса" сообщил юрист Сергей Назаренко, в пресс центре Українських Новин.

"Легализация игорного бизнеса и рынка земли является важным шагом к преодолению коррупции. Те средства, которые могут наполнять госбюджет пока распределяются между правоохранительными органами", - сообщил он.

Также он подчеркнул, что выйдя из теневого рынка, игорный бизнес сможет предоставить официальные рабочие места для многих граждан.

По его словам, легальный бизнес будет уплачивать налоги,тем самым наполняя госбюджет, но кроме этого на государственном уровне защищены работники и клиенты отрасли. В ст.4 законопроекта №2285Д заложены принципы защиты законных интересов жизни и здоровья, а именно, ст.14 данного законопроекта предусматривает, что расходы, которые будут поступать от игорного бизнеса будут распределены спецфондом в три отдельные сферы: медицину, культуру и спорт.

Как сообщали Українські Новини, Государственный бюджет может получить около 4,2 млрд гривен от легализации игорного бизнеса в 2020 году.