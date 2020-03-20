подписаться на рассылку
27.6 28.6
29.2 30.8
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Легализация игорного бизнеса позволит устранить коррупцию и создать рабочие места, - эксперты
20 марта 2020, пятница, 15:58 1573
Экономика 2020-03-20T16:02:55+02:00
Українські Новини
Легализация игорного бизнеса позволит устранить коррупцию и создать рабочие места, - эксперты

Легализация игорного бизнеса позволит устранить коррупцию и создать рабочие места, - эксперты

Алина Заика
Игорный бизнес

Легализация игорного бизнеса позволит устранить коррупцию в отрасли и создать рабочие места для граждан.

Об этом на пресс-конференции "Легализация игорного бизнеса против коронавируса" сообщил юрист Сергей Назаренко, в пресс центре Українських Новин.

"Легализация игорного бизнеса и рынка земли является важным шагом к преодолению коррупции. Те средства, которые могут наполнять госбюджет пока распределяются между правоохранительными органами", - сообщил он.

Также он подчеркнул, что выйдя из теневого рынка, игорный бизнес сможет предоставить официальные рабочие места для многих граждан.

По его словам, легальный бизнес будет уплачивать налоги,тем самым наполняя госбюджет, но кроме этого на государственном уровне защищены работники и клиенты отрасли. В ст.4 законопроекта №2285Д заложены принципы защиты законных интересов жизни и здоровья, а именно, ст.14 данного законопроекта предусматривает, что расходы, которые будут поступать от игорного бизнеса будут распределены спецфондом в три отдельные сферы: медицину, культуру и спорт.

Как сообщали Українські Новини, Государственный бюджет может получить около 4,2 млрд гривен от легализации игорного бизнеса в 2020 году.

Больше новостей о: Игорный бизнес

Вторая украинка умерла от коронавируса в Италии, - МИД
Днепропетровская область ввела режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Новости
Rozetka, АТБ и "Новая почта" будут доставлять продукты на дом в Днепропетровской области 16:59
В Черновицкой области еще 5 случаев заражения COVID-19 16:55
Международные гонки "Формула-1" пройдут в виртуальном формате 16:54
Частные лаборатории должны будут передать первые образцы тестов на коронавирус для перепроверки 16:30
В Японии школьница вручную сшила 612 медицинских масок 16:25
больше новостей
Надбавка пенсионерам из-за коронавируса: стало известно, когда проведут выплаты 06:00
Пенсии будут выплачиваться вовремя
В Минсоцполитики сообщили, кто еще кроме пенсионеров получит по 1 тыс. гривен 08:25
Гривна продолжает стремительно падать. Курс от НБУ в четверг 06:00
Как досрочно выйти на пенсию и увеличить страховой стаж: ПФУ ответил на актуальные вопросы 05:30 Инфографика
Показатель средней зарплаты для расчета пенсий понизили на тысячу гривен 08:51 Инфографика
больше новостей
Кадровый скандал в правительстве: Чернобыльской зоной теперь руководит фигурантка расследования о продаже должностей, - СМИ 09:49
Санитарка, уволенная в Радомышле, должна быть восстановлена на работе с извинениями руководства, – Павленко 19:01
Зеленский анонсировал запуск онлайн-уроков для школьников 5-11 классов со следующей недели 22:00
Надбавка пенсионерам из-за коронавируса: стало известно, когда проведут выплаты 06:00
Харьковщина объединяется вокруг Ярославского в противостоянии коронавирусу, но губернатор там "позорище" 15:21
больше новостей
В Украине могут ввести комендантский час и особый порядок распределения продуктов из-за коронавируса
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok