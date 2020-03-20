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20 марта 2020, пятница, 15:49 183 Дополнено
Экономика 2020-03-20T17:00:02+02:00
Українські Новини
Директор "Нефтегаза" Фаворов самоизолировался из-за простуды

Директор "Нефтегаза" Фаворов самоизолировался из-за простуды

Григорий Яковенко
Коронавирус, Андрей Фаворов, Нефтегаз, самоизоляция
Андрей Фаворов. Украинское фото
Андрей Фаворов. Украинское фото

Руководитель нефтегазового бизнеса Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Андрей Фаворов самоизолировался из-за простуды.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Примерно неделю назад у меня был кашель, небольшая температура 37,5. Я в соответствии с рекомендациями и внутренними протоколами "Нефтегаза" самоизолировался, сижу дома и минимизирую контакт со всеми, кем можно и нельзя. Чувствую себя прекрасно", - сказал он.

При этом Фаворов не сообщил, был ли у него подтвержден коронавирус.

Также он сообщил, что он планирует провести еще неделю в самоизоляции.

Ранее в эфире программы "Эхо Москвы" отец Фаворова, врач-эпидемиолог, президент и основатель компании DiaPrep System Inc. Михаил Фаворов заявил, что его сын заболел коронавирусом.

По его словам, Фаворов в субботу (14 марта) почувствовал недомогание и у него повысилась температура, а 16 марта он сдал анализы на коронавирус и получил положительный результат.

При этом Михаил Фаворов отметил, что 17 марта коронавирусом заболела также жена Фаворова (Анастасия Магонова).

Он отметил, что 20 марта у Фаворова и его жены снизилась температура тела до обычной и они идут на поправку.

(Новость дополнена подробностями)

Кроме того, в газовом дивизионе "Нефтегаза" Українським Новинам сообщили, что Фаворов почувствовал недомогание в пятницу, 13 марта.

"На данный момент чувствует себя хорошо, полностью восстановился после болезни, но, согласно рекомендациям Министерства здравоохранения Украины, продолжает оставаться на домашнем карантине до 27 марта", - сообщили в дивизионе.

Кроме того, в нем подчеркнули, что финальные результаты исследования, которые подтвердят либо опровергнут диагноз, ожидается получить 23-24 марта.

Как сообщали Українські Новини, вторая украинка умерла от коронавируса в Италии.

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