Сегодня 43 рейса вернут украинцев из-за границы домой

В четверг, по состоянию на 14:00, международные аэропорты Украины приняли 16 международных рейсов с украинцами, которые не успели вернуться в Украину до закрытия границ, планируется прибытие еще 27 до конца дня.

Об этом говорится в оперативных данных о прилетах в аэропорты Украины, предоставленных министром инфраструктуры Владиславом Криклием, передают Українськi Новини.

Согласно им, до 14:00 было выполнено 5 рейсов в международный аэропорт "Борисполь" (Киевская область), по 2 рейса в Одессу и Львов, по 3 рейса в Харьков и Запорожье и 1 рейс в Днипро.

Пассажиры возвращались из Шарм-эль-Шейха, Хургады (оба - Египет), Дубай (ОАЭ).

Ожидаются туристы из Амстердама, Брюсселя, Тель-Авива, Веце, Франкфурта, Хана, Будапешта, Дублина, Вены, Ла-Романы, Шарм-эль-Шейха, Хургады.

В четверг в целом авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) намерена выполнить 5 рейсов в Украину, SkyUp - 19 рейсов, Windrose - 4 рейса, "Азур Эйр Украина" - 9 рейсов, Flydubai (ОАЭ) - 1 рейс и Rayanair (Ирландия) - 4 рейса.

Как сообщали Українськi Новини, "Укрзализныця" завтра вывезет украинцев из Польши поездами "Перемышль-Киев".

Ранее 17 марта Украина закрыла пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения на 2 недели для предотвращения распространения коронавируса.