Эксперты отмечают необходимость включения фармпродукции в перечень перспективных секторов экономики

Эксперты отмечают необходимость включения фармацевтической продукции в перечень перспективных секторов экономики в "Экспортной стратегии Украины".

Об этом говорится в статье "Экспортные горизонты для украинских лекарств" на сайте издания "Экономическая правда".

В статье отмечается, что несмотря на то, что сейчас доля фармацевтики в украинском ВВП оценивается почти в 1%, в дальнейшем она может вырасти, при этом несмотря на зарегулированность отрасли, ее потенциал значителен.

"Украина ежегодно улучшает свои позиции на мировой фармацевтической арене. По данным IQVIA (проект MIDAS), в 2018 году украинский фармрынок занял 41 место среди всех стран, поднявшись за два года на пять позиций. В Европе Украина занимает 21 место", - отмечает исполнительный директор компании "Фармак" Владимир Костюк.

При этом рост рынка возможен в условиях благоприятного экономического и регуляторного поля, чтобы сделать скачок в международном рейтинге, нужна синергия в отношениях государства и бизнеса.

"При условии усиления внимания государства к определенным аспектам регулирования потенциал фармацевтической отрасли может существенно возрасти. Однако, к сожалению, в "Экспортной стратегии Украины" фармацевтическая продукция не включена в перспективные секторы экономики", - объясняет исполнительный директор Союза украинских предпринимателей (СУП) Екатерина Глазкова.

В статье отмечается, что украинские компании готовы инвестировать в развитие производств и разработку препаратов, в частности, сектор лидирует по интенсивности инвестиций: на каждую гривну добавленной стоимости в этой отрасли приходится 19 коп капитальных инвестиций, по этому показателю отрасль незначительно уступает лишь пищевой промышленности.

По словам Екатерины Глазковой, за последние пять лет только фармкомпании члены СУП инвестировали в развитие отрасли около 400 млн долларов.

Эти инвестиции были сделаны в основном в модернизацию производств для повышения качества продукции.

Компания "Фармак" с 1995 года инвестировала в модернизацию более 250 млн долларов, в 2019 году ее инвестиции превысили 40 млн долларов.

По словам технического директора компании "Фармак" Андрея Гоя, на исследования и разработки уходит около 5% от выручки - 15 млн долларов в год. Это не считая программы капитальных инвестиций для создания промышленных мощностей, лабораторий и технологий, куда компания направила около 30 млн долларов.

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