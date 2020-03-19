подписаться на рассылку
27.2 28.3
29.2 30.9
˟
  • Новости
  • Политика
  • Общество
  • Мэрия опровергла Кличко: план противоэпидемических мероприятий, о который он говорил в видеообращении, не принимался
19 марта 2020, четверг, 13:05 23 Документ
Общество 2020-03-19T13:05:01+02:00
Українські Новини
Мэрия опровергла Кличко: план противоэпидемических мероприятий, о который он говорил в видеообращении, не прин

Мэрия опровергла Кличко: план противоэпидемических мероприятий, о который он говорил в видеообращении, не принимался

Ирина Дорофейчук
Виталий Кличко, КГГА, Пандемия, Коронавирус, Противоэпидемические мероприятия
Противоэпидемические мероприятия Фото: buz19.ru
Противоэпидемические мероприятия Фото: buz19.ru

В Киевской городской государственной администрации не знают о принятии локального плана противоэпидемических мероприятий для столицы. По крайней мере такой вывод можно сделать из ответа на информационный запрос Українських Новин в КГГА.

Следует отметить, что 11 марта в своем традиционном видеообращении киевский городской Голова Виталий Кличко заявил, что в столице был принят соответствующий документ.

"Друзья! Чтобы предотвратить возможное распространение заболевания коронавирусом, власти столицы утвердили план противоэпидемических мероприятий и ограничений.", - заявил Кличко.

В свою очередь, в Управлении по вопросам гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) сообщили агентству, что они подобным документом не располагают.

"На заседании Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) 11.03.2020 План противоэпидемических мероприятий и ограничений не рассматривался", - говорится в ответе на редакционный запрос.

Как информировали Українські Новини, работа столичного метрополитена не будет возобновлена даже с ограничениями, пока действует карантин. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире " UA: Украинского радио".

Больше новостей о: Виталий Кличко КГГА Пандемия Коронавирус Противоэпидемические мероприятия

В Киеве пенсионерам не будут отменять бесплатный п...
Мэр Киева Кличко отрицает, что в столице откроют м...
В России зафиксировали первую смерть от коронавиру...
Кононенко покупает оборудование двум больницам на ...
Вчера в МОЗ поступило 79 подозрений на коронавирус: карта распространения
"ДНР" полностью закроет линию разграничения с Украиной из-за коронавируса
Новости
У родственницы депутата Рады Шахова подтвердили коронавирус 13:21 Обновляется
Из-за пандемии коронавируса в Лондоне закрывают 40 станций метро 13:21
Бергамо. Фото: facebook.com/pavloklimkin.ua
Из итальянского Бергамо гробы с умершими от коронавируса пришлось вывозить силами армии 13:18
Доллар приближается к отметке 28. Справочное значение от НБУ 13:14
НБУ израсходовал $1,7 млрд для сдерживания курса гривны 13:11
больше новостей
Выплаты получат не все. Кому из пенсионеров и сколько доплатят из-за коронавируса 06:00
Доллар достиг отметки 27. Курс валют от НБУ в среду 06:00
Надбавка пенсионерам из-за коронавируса: стало известно, когда проведут выплаты 06:00
В ВОЗ назвали препарат для самолечения при симптомах коронавируса 18:29
Гривна продолжает стремительно падать. Курс от НБУ в четверг 06:00
больше новостей
В Kharkiv Palace состоялось заседание первого в Украине антикризисного штаба во главе с Ярославским 16:41
Санитарка, уволенная в Радомышле, должна быть восстановлена на работе с извинениями руководства, – Павленко 19:01
Выплаты получат не все. Кому из пенсионеров и сколько доплатят из-за коронавируса 06:00
Главой Минэнерго впервые может стать женщина 17:38
Зеленский анонсировал запуск онлайн-уроков для школьников 5-11 классов со следующей недели 22:00
больше новостей
"Укрзализныця" завтра вывезет украинцев из Польши поездами "Перемышль-Киев"
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok