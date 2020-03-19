Мэрия опровергла Кличко: план противоэпидемических мероприятий, о который он говорил в видеообращении, не принимался

Мэрия опровергла Кличко: план противоэпидемических мероприятий, о который он говорил в видеообращении, не прин

В Киевской городской государственной администрации не знают о принятии локального плана противоэпидемических мероприятий для столицы. По крайней мере такой вывод можно сделать из ответа на информационный запрос Українських Новин в КГГА.

Следует отметить, что 11 марта в своем традиционном видеообращении киевский городской Голова Виталий Кличко заявил, что в столице был принят соответствующий документ.

"Друзья! Чтобы предотвратить возможное распространение заболевания коронавирусом, власти столицы утвердили план противоэпидемических мероприятий и ограничений.", - заявил Кличко.

В свою очередь, в Управлении по вопросам гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) сообщили агентству, что они подобным документом не располагают.

"На заседании Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) 11.03.2020 План противоэпидемических мероприятий и ограничений не рассматривался", - говорится в ответе на редакционный запрос.

Как информировали Українські Новини, работа столичного метрополитена не будет возобновлена даже с ограничениями, пока действует карантин. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире " UA: Украинского радио".