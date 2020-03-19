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19 марта 2020, четверг, 12:11 598
Медицина 2020-03-19T12:11:14+02:00
Українські Новини
"Фармак" готов освоить выпуск необходимых во время эпидемии коронавируса препаратов

"Фармак" готов освоить выпуск необходимых во время эпидемии коронавируса препаратов

Александр Дмитриенко

Крупный производитель лекарственных средств компания "Фармак" (Киев) готова освоить выпуск необходимых во время эпидемии коронавируса препаратов.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

""Фармак" готов под нужды государства освоить выпуск новых для предприятия препаратов, которые могут быть эффективны в борьбе против пандемического заболевания, в пределах технологических возможностей и в минимальные сроки", - сказала председатель наблюдательного совета "Фармак" Филя Жебровская.

В настоящее время производство компании "Фармак" продолжает работу в штатном режиме, все линии работают согласно планам.

При этом с целью обеспечения дополнительной защиты работников компании и членов их семей и для предотвращения распространения коронавируса на предприятии реализовано ряд мероприятий: сотрудники ежедневно получают информацию об основных мерах для защиты от новой коронавирусной инфекции согласно последним рекомендациям ВОЗ и Минздрава; усилен режим санитарии и гигиены и создан резерв средств дезинфекции и индивидуальной защиты; разработан алгоритм действий и маршрут сопровождения лиц с признаками ОРВИ.

Также  обеспечен максимальный переход на удаленный режим работы; ограничены массовые собрания, вместо них введены дистанционные совещания; прекращены командировки сотрудников за границу, ограничены командировки в пределах Украины.

При этом работники, которые вернулись из-за границы начиная с 16 марта, в течение 14 дней после возвращения в Украину перешли на удаленный режим работы (надомная форма работы).

Кроме того, прекращены во время карантина учебные мероприятия на предприятии и в целом, за исключением связанных с производственной необходимостью; в рабочих помещениях установлены дезинфицирующие средства, усилены меры санитарии и гигиены; для обеспечения бесперебойной работы предприятия разработаны маршруты и график централизованной развозки сотрудников компании из мест их проживания; активно используется система внутренних коммуникаций workplace.

Как сообщали Українські Новини, "Благотворительный фонд семьи Жебривських" выделяет 10 млн гривен на противодействие распространению коронавируса.

Продукция компании "Фармак" экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.

 

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