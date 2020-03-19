"Фармак" готов освоить выпуск необходимых во время эпидемии коронавируса препаратов

Крупный производитель лекарственных средств компания "Фармак" (Киев) готова освоить выпуск необходимых во время эпидемии коронавируса препаратов.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

""Фармак" готов под нужды государства освоить выпуск новых для предприятия препаратов, которые могут быть эффективны в борьбе против пандемического заболевания, в пределах технологических возможностей и в минимальные сроки", - сказала председатель наблюдательного совета "Фармак" Филя Жебровская.

В настоящее время производство компании "Фармак" продолжает работу в штатном режиме, все линии работают согласно планам.

При этом с целью обеспечения дополнительной защиты работников компании и членов их семей и для предотвращения распространения коронавируса на предприятии реализовано ряд мероприятий: сотрудники ежедневно получают информацию об основных мерах для защиты от новой коронавирусной инфекции согласно последним рекомендациям ВОЗ и Минздрава; усилен режим санитарии и гигиены и создан резерв средств дезинфекции и индивидуальной защиты; разработан алгоритм действий и маршрут сопровождения лиц с признаками ОРВИ.

Также обеспечен максимальный переход на удаленный режим работы; ограничены массовые собрания, вместо них введены дистанционные совещания; прекращены командировки сотрудников за границу, ограничены командировки в пределах Украины.

При этом работники, которые вернулись из-за границы начиная с 16 марта, в течение 14 дней после возвращения в Украину перешли на удаленный режим работы (надомная форма работы).

Кроме того, прекращены во время карантина учебные мероприятия на предприятии и в целом, за исключением связанных с производственной необходимостью; в рабочих помещениях установлены дезинфицирующие средства, усилены меры санитарии и гигиены; для обеспечения бесперебойной работы предприятия разработаны маршруты и график централизованной развозки сотрудников компании из мест их проживания; активно используется система внутренних коммуникаций workplace.

Как сообщали Українські Новини, "Благотворительный фонд семьи Жебривських" выделяет 10 млн гривен на противодействие распространению коронавируса.

Продукция компании "Фармак" экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.