"Комсомолка", "АиФ" и "Корреспондент" не выходят: все печатные издания Украинского медиа холдинга ушли на карантин

"Комсомолка", "АиФ" и "Корреспондент" не выходят: все печатные издания Украинского медиа холдинга ушли на кара

В то время, как в Украине до 3 апреля объявлен карантин в связи с угрозой распространения коронавируса, издательство "Украинский медиа дом", которое является частью "Украинского медиа холдинга" (UMH Group), ушло на двухнедельный карантин и прекратило выпуск и распространение своих печатных изданий.

Об этом сообщает пресс-служба УМХ.

"Как и вся страна, издательство идет на двухнедельный карантин. Во-первых, - чтобы сохранить здоровье своих сотрудников, читателей, распространителей прессы, работников типографий, водителей, почтальонов. И во-вторых, - из-за невозможности организовать своевременные печать, доставку и продажу газет. Закрываются киоски по продаже прессы и магазины, где была раскладка газет и журналов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выпускт печатных газет и журналов прекращен до конца объявленного карантина, согласно украинскому законодательству и распоряжения Киевской городской госадминистрации о противодействии возникновению и распространению коронавируса.

Издательство подчеркивает, что эти обстоятельства считаются форс-мажорными.

Также в пресс-службе сообщили, что с 19 марта "КП в Украине" будет продаваться на раскладках печати в продуктовых супермаркетах.

УМХ выпускает газеты "Комсомольская правда в Украине", "Аргументы и факты", журналы "Теленеделя", "Корреспондент", "Деньги", "Футбол" и другие.

Напомним, в Украине до 3 апреля закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек, а также АЗС. С 17 марта закрыто авиасобщение с другими странами, а с 18 марта также временно прекращено железнодорожное, авиа- и автобусное междугородное сообщение внутри страны.

Тем временем, киоски "Союзпечать" прекращают продавать прессу и закроются на карантин.