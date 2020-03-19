Несмотря на признание люстрации незаконной в Кабмине до сих пор работает 1 "полулюстратор" с зарплатой более 20 тыс. гривен

Несмотря на признание люстрации незаконной в Кабмине до сих пор работает 1 "полулюстратор" с зарплатой более 2

Кабинет Министров Украины сообщил, что функции по реализации требований Закона Украины "Об очищении власти" (люстрации) исполняет 1 сотрудник департамента кадрового обеспечения Секретариата Кабмина, получивший за январь-февраль 2020 года заработную плату в размере 47 654,21 гривен.

Об этом говорится в ответе Кабмина ни информационный запрос Українських Новин.

"По информации Департамента кадрового обеспечения Секретариата Кабинета Министров, функции по реализации в Секретариате Кабинета Министров требований Закона Украины "Об очищении власти" выполняет 1 работник департамента. Отмечаем, что указанная функция не является основной и выполняется работником департамента параллельно с другими функциональными обязанностями", - сказано в ответе.

Также в ответе Кабмина указано, что "фактические расходы на оплату труда указанного выше работника департамента за январь-февраль 2020 года составили 47 654,21 гривен".

Как сообщали Українські Новини, 24 февраля Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) окончательно признал украинский закон "Об очищении власти" (люстрации) нарушающим права человека.

Ранее глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио заявил, что закон о люстрации нарушает права человека.