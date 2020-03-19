подписаться на рассылку
27.3 28.5
29.5 31.5
˟
  • Новости
  • Политика
  • Кабмин
  • Несмотря на признание люстрации незаконной в Кабмине до сих пор работает 1 "полулюстратор" с зарплатой более 20 тыс. гривен
19 марта 2020, четверг, 06:21 1296 Документ
Кабмин 2020-03-19T06:21:01+02:00
Українські Новини
Несмотря на признание люстрации незаконной в Кабмине до сих пор работает 1 "полулюстратор" с зарплатой более 2

Несмотря на признание люстрации незаконной в Кабмине до сих пор работает 1 "полулюстратор" с зарплатой более 20 тыс. гривен

Павел Твердохлиб
Кабмин, Люстрация, Кабинет Министров Украины, Очищение власти
Кабмин.Фото: kmu.gov.ua
Кабмин.Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров Украины сообщил, что функции по реализации требований Закона Украины "Об очищении власти" (люстрации) исполняет 1 сотрудник департамента кадрового обеспечения Секретариата Кабмина, получивший за январь-февраль 2020 года заработную плату в размере 47 654,21 гривен.

Об этом говорится в ответе Кабмина ни информационный запрос Українських Новин.

"По информации Департамента кадрового обеспечения Секретариата Кабинета Министров, функции по реализации в Секретариате Кабинета Министров требований Закона Украины "Об очищении власти" выполняет 1 работник департамента. Отмечаем, что указанная функция не является основной и выполняется работником департамента параллельно с другими функциональными обязанностями", - сказано в ответе.

Также в ответе Кабмина указано, что "фактические расходы на оплату труда указанного выше работника департамента за январь-февраль 2020 года составили 47 654,21 гривен".

Как сообщали Українські Новини, 24 февраля Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) окончательно признал украинский закон "Об очищении власти" (люстрации) нарушающим права человека.

Ранее глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио заявил, что закон о люстрации нарушает права человека.

Источник : Українські новини
Больше новостей о: Кабмин Люстрация Кабинет Министров Украины Очищение власти

Конфедерация независимых профсоюзов требует увольн...
В Украине может возрасти количество пострадавших и...
7 люстраторов Минюста за 2 месяца люстрировали 1 ч...
Суд обязал СБУ восстановить люстрированного советн...
В Украине зафиксировали два новых случая коронавируса. Всего уже 16 зараженных
Киевсовет рассматривает возможность открыть метро с ограничениями
Новости
АТБ ограничил продажу товаров в одни руки: сколько товаров будут "отпускать" одному покупателю 23:50
Киев хочет закрыть мусоропроводы из-за коронавируса 23:30
Ночью резко ударят морозы, а днем вернется тепло: прогноз погоды на четверг 23:02
В Украине зафиксировали два новых случая коронавируса. Всего уже 16 зараженных 22:38
Зеленский заявил, что карточку Шахова вчера регистрировали в Раде и кнопкодавили. Депутат отрицает 22:36
больше новостей
Выплаты получат не все. Кому из пенсионеров и сколько доплатят из-за коронавируса 06:00
Доллар достиг отметки 27. Курс валют от НБУ в среду 06:00
В ВОЗ назвали препарат для самолечения при симптомах коронавируса 18:29
В Украине снизили тарифы на тепло: насколько уменьшатся платежки украинцев 05:32
Коронавирус. Фото: Информатор
В Украине уже 14 случаев заражения коронавирусом, два летальных 20:47
больше новостей
В Kharkiv Palace состоялось заседание первого в Украине антикризисного штаба во главе с Ярославским 16:41
Ярославский договорился с Джеком Ма, и в Украину едут тест-системы на короновирус 08:46
Главой Минэнерго впервые может стать женщина 17:38
Рада запретила штрафовать украинцев за просрочку уплаты коммуналки на время карантина 09:45
Санитарка, уволенная в Радомышле, должна быть восстановлена на работе с извинениями руководства, – Павленко 19:01
больше новостей
Минздрав провел 640 тестов на коронавирус по состоянию на 17 марта
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok