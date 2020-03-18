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18 марта 2020, среда, 15:48 39
Верховная Рада и партии 2020-03-18T15:49:21+02:00
Українські Новини
В Раде устанавливают с кем мог контактировать заболевший коронавирусом депутат Шахов

В Раде устанавливают с кем мог контактировать заболевший коронавирусом депутат Шахов

Валерия Драгомирова
Сергей Шахов, Рада 9 созыва, Коронавирус в Раде, Коронавирус у Шахова
Шахов Сергей. Фото: ВРУ
Шахов Сергей. Фото: ВРУ

Аппарат Верховной Рады устанавливает лиц, которые могли контактировать с депутатом парламента от группы "Довіра" Сергеем Шаховым, у которого подтвердили коронавирус

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Рады, передают Українськi Новини.

"Сотрудники Министерства здравоохранения уже прибыли в Верховную Раду Украины для проведения необходимых действий. Сообщаем, что сейчас устанавливаются все лица, контактировавшие с народным депутатом Сергеем Шаховым, для проведения необходимых тестов", - написано в нем.

Отмечается, что медики проводят все необходимые исследования и эпидемическое расследование.

Сам Шахов находится в самоизоляции, а аппарат Рады в координации с Минздравом принимает все необходимые меры.

"Дополнительно будут проведены санитарно-эпидемиологические мероприятия в тех комитетах, в работе которых принимал участие политик", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, в среду у Шахова подтвердили коронавирус.
Минздрав также подтверждает инфицирование коронавирусом у депутата.

Кроме того, во Львовской области 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус

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