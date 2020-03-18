В Раде устанавливают с кем мог контактировать заболевший коронавирусом депутат Шахов

Аппарат Верховной Рады устанавливает лиц, которые могли контактировать с депутатом парламента от группы "Довіра" Сергеем Шаховым, у которого подтвердили коронавирус.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Рады, передают Українськi Новини.



"Сотрудники Министерства здравоохранения уже прибыли в Верховную Раду Украины для проведения необходимых действий. Сообщаем, что сейчас устанавливаются все лица, контактировавшие с народным депутатом Сергеем Шаховым, для проведения необходимых тестов", - написано в нем.



Отмечается, что медики проводят все необходимые исследования и эпидемическое расследование.



Сам Шахов находится в самоизоляции, а аппарат Рады в координации с Минздравом принимает все необходимые меры.



"Дополнительно будут проведены санитарно-эпидемиологические мероприятия в тех комитетах, в работе которых принимал участие политик", - говорится в сообщении.



Как сообщали Українськi Новини, в среду у Шахова подтвердили коронавирус.

Минздрав также подтверждает инфицирование коронавирусом у депутата.



Кроме того, во Львовской области 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус.