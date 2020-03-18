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  • 20.03.2020 12:00 Пресс-конференция: "Легализация игорного бизнеса против коронавируса"
18 марта 2020, среда, 13:30 16
Пресс-центр 2020-03-18T13:35:39+02:00
Українські Новини
20.03.2020 12:00 Пресс-конференция: "Легализация игорного бизнеса против коронавируса"

20.03.2020 12:00 Пресс-конференция: "Легализация игорного бизнеса против коронавируса"

Алина Заика

20 марта 2020 года, в 12:00 в пресс-центре информационного агентства "Українські Новини" состоится пресс-конференция на тему: "Легализация игорного бизнеса против коронавируса".

Во время пресс-конференции будут обсуждаться следующие темы:

- коронавирус приведет к замедлению поста экономики;
- легализация игорного бизнеса может смягчить экономическое падение Украины;
- молчание нового Кабмина относительно игорного бизнеса отнимает млрд грн у украинцев.

Спикеры:
- Антон Кучухидзе, политолог-международник;
- Николай Мельник, глава аналитической группы "Левиафан";
- Игорь Петренко, политолог;
- Валерий Клочко, политический и экономический эксперт;
- Сергей Назаренко, юрист.

Участие для журналистов возможно только в режиме онлайн, в связи с епидемиологической ситуацией в стране. Вопросы можно задать в прямом ефире по ссылкам:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal

 

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