20.03.2020 12:00 Пресс-конференция: "Легализация игорного бизнеса против коронавируса"

20 марта 2020 года, в 12:00 в пресс-центре информационного агентства "Українські Новини" состоится пресс-конференция на тему: "Легализация игорного бизнеса против коронавируса".

Во время пресс-конференции будут обсуждаться следующие темы:

- коронавирус приведет к замедлению поста экономики;

- легализация игорного бизнеса может смягчить экономическое падение Украины;

- молчание нового Кабмина относительно игорного бизнеса отнимает млрд грн у украинцев.

Спикеры:

- Антон Кучухидзе, политолог-международник;

- Николай Мельник, глава аналитической группы "Левиафан";

- Игорь Петренко, политолог;

- Валерий Клочко, политический и экономический эксперт;

- Сергей Назаренко, юрист.

Участие для журналистов возможно только в режиме онлайн, в связи с епидемиологической ситуацией в стране. Вопросы можно задать в прямом ефире по ссылкам:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal