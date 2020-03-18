20.03.2020 12:00 Пресс-конференция: "Легализация игорного бизнеса против коронавируса"

20 марта 2020 года, в 12:00 в пресс-центре информационного агентства "Українські Новини" состоится пресс-конференция на тему: "Легализация игорного бизнеса против коронавируса". Во время пресс-конференции будут обсуждаться следующие темы:- коронавирус приведет к замедлению поста экономики;- легализация игорного бизнеса может смягчить экономическое падение Украины;- молчание нового Кабмина относительно игорного бизнеса отнимает млрд грн у украинцев. Спикеры:- Антон Кучухидзе, политолог-международник;- Николай Мельник, глава аналитической группы "Левиафан";- Игорь Петренко, политолог;- Валерий Клочко, политический и экономический эксперт; - Сергей Назаренко, юрист. Участие для журналистов возможно только в режиме онлайн, в связи с епидемиологической ситуацией в стране. Вопросы можно задать в прямом ефире по ссылкам: https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos https:\/\/www.facebook.com\/pg\/ukranews\/videos\/?ref=page_internal