20.03.2020 12:00 Прес-конференція: "Легалізація грального бізнесу проти коронавірусу"

20 березня 2020 року, о 12:00 у прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція: "Легалізація грального бізнесу проти коронавірусу". Під час прес-конференції будуть обговорюватися такі теми:- коронавірус призведе до уповільнення зростання економіки;- легалізація грального бізнесу може пом'якшити економічне падіння України;- мовчання нового Кабміну щодо грального бізнесу забирає млрд грн в українців. Спікери:- Антон Кучухідзе, політолог-міжнародник;- Микола Мельник, голова аналітичної групи "Левіафан";- Ігор Петренко, політолог;- Валерій Клочко, політичний і економічний експерт;- Сергій Назаренко, юрист. Участь для журналістів можлива тільки в режимі онлайн, у зв'язку з епідеміологічною ситуацією в країні. Запитання можна поставити в прямому ефірі за такими адресами: https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos https:\/\/www.facebook.com\/pg\/ukranews\/videos\/?ref=page_internal