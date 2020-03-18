20.03.2020 12:00 Прес-конференція: "Легалізація грального бізнесу проти коронавірусу"

20 березня 2020 року, о 12:00 у прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція: "Легалізація грального бізнесу проти коронавірусу".

Під час прес-конференції будуть обговорюватися такі теми:

- коронавірус призведе до уповільнення зростання економіки;

- легалізація грального бізнесу може пом'якшити економічне падіння України;

- мовчання нового Кабміну щодо грального бізнесу забирає млрд грн в українців.

Спікери:

- Антон Кучухідзе, політолог-міжнародник;

- Микола Мельник, голова аналітичної групи "Левіафан";

- Ігор Петренко, політолог;

- Валерій Клочко, політичний і економічний експерт;

- Сергій Назаренко, юрист.

Участь для журналістів можлива тільки в режимі онлайн, у зв'язку з епідеміологічною ситуацією в країні. Запитання можна поставити в прямому ефірі за такими адресами:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal