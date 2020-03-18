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  • 20.03.2020 12:00 Прес-конференція: "Легалізація грального бізнесу проти коронавірусу"
18 березня 2020, середа, 13:48 11
Прес-центр 2020-03-18T15:15:02+02:00
Українські Новини
20.03.2020 12:00 Прес-конференція: "Легалізація грального бізнесу проти коронавірусу"

20.03.2020 12:00 Прес-конференція: "Легалізація грального бізнесу проти коронавірусу"

Алина Заика

20 березня 2020 року, о 12:00 у прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція: "Легалізація грального бізнесу проти коронавірусу".

Під час прес-конференції будуть обговорюватися такі теми:

- коронавірус призведе до уповільнення зростання економіки;
- легалізація грального бізнесу може пом'якшити економічне падіння України;
- мовчання нового Кабміну щодо грального бізнесу забирає млрд грн в українців.

Спікери:
- Антон Кучухідзе, політолог-міжнародник;
- Микола Мельник, голова аналітичної групи "Левіафан";
- Ігор Петренко, політолог;
- Валерій Клочко, політичний і економічний експерт;
- Сергій Назаренко, юрист.

Участь для журналістів можлива тільки в режимі онлайн, у зв'язку з епідеміологічною ситуацією в країні. Запитання можна поставити в прямому ефірі за такими адресами:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal

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