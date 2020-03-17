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17 марта 2020, вторник, 23:48 435
СМИ 2020-03-17T23:56:45+02:00
Українські Новини
В России оконфузились, сообщив о закрытии из-за коронавируса несуществующего львовского метро

В России оконфузились, сообщив о закрытии из-за коронавируса несуществующего львовского метро

Ярина Вацяк
СМИ, Коронавирус, закрытие метро, Карантин из-за коронавируса, Метро Львова
Метро Львова Фото: facebook.com/lviv.metro.official
Метро Львова Фото: facebook.com/lviv.metro.official

Российское издание "Ведомости" оконфузилось, написав, что Украина из-за коронавируса закрывает метро во Львове, где его никогда не было.

Материал в Ведомостях вышел в 16:07 и до сих пор не исправлен.

"Метро Киева, Харькова и Львова прекратят работу из-за распространения коронавируса, запрет на работу метрополитенов Украины объявил президент Владимир Зеленский. Ограничение вступит в силу 18 марта в 12.00 местного времени. Помимо метрополитенов будет закрыто железнодорожное, автобусное и авиасообщение между областями и городами страны. Наземный городской транспорт сможет работать с ограничениями: автобусы, троллейбусы и трамваи смогут перевозить не более 20 человек, а маршрутные такси – не более 10", - говорится в нем.

Скриншот сайта Скриншот сайта "Ведомости"

Отметим, шутка о "львовском метро" ходит уже давно, а в социально сети Facebook даже создали страницу "метрополитена", но даже там не указано, что "метро Львова" прекращает работу.

Скриншот страницы несуществующего львовского метро Скриншот страницы несуществующего львовского метро

Как сообщали Українські Новини, харьковское метро закрылось сегодня в 20:00, а киевское метро в 23:00.

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