В России оконфузились, сообщив о закрытии из-за коронавируса несуществующего львовского метро

Российское издание "Ведомости" оконфузилось, написав, что Украина из-за коронавируса закрывает метро во Львове, где его никогда не было.

Материал в Ведомостях вышел в 16:07 и до сих пор не исправлен.

"Метро Киева, Харькова и Львова прекратят работу из-за распространения коронавируса, запрет на работу метрополитенов Украины объявил президент Владимир Зеленский. Ограничение вступит в силу 18 марта в 12.00 местного времени. Помимо метрополитенов будет закрыто железнодорожное, автобусное и авиасообщение между областями и городами страны. Наземный городской транспорт сможет работать с ограничениями: автобусы, троллейбусы и трамваи смогут перевозить не более 20 человек, а маршрутные такси – не более 10", - говорится в нем.

Скриншот сайта "Ведомости"

Отметим, шутка о "львовском метро" ходит уже давно, а в социально сети Facebook даже создали страницу "метрополитена", но даже там не указано, что "метро Львова" прекращает работу.

Скриншот страницы несуществующего львовского метро

Как сообщали Українські Новини, харьковское метро закрылось сегодня в 20:00, а киевское метро в 23:00.