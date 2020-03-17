"Платформа Бойко" назвала "метания" Зеленского угрозой нацбезопасности в условиях эпидемии

Политическая партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) прокомментировала действия Президента Украины Владимира Зеленского по введению карантина в связи с распространением коронавируса. По мнению ОПЗЖ, их противоречивость говорит о том, что у Президента нет стратегии борьбы с заболеванием.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

В партии заявили, что "еще 16 марта Президент сказал, что, несмотря на карантин, Рада должна работать и принимать надиктованные МВФ законы, обеспечить распродажу украинских земель. А сегодня монобольшинство поддержало решение отказаться от проведения пленарных заседаний на время карантина. Концепция поменялась буквально за 1 ночь".

"Подобные политические кульбиты говорят об отсутствии стратегии и просчетах президентского окружения. Внутривидовая борьба между разными чиновниками, группами влияния все чаще подталкивает Президента делать поспешные заявления и необдуманные шаги. Становится очевидно, что слова Президента Зеленского расходятся с его делами. Подобные метания главы государства в условиях эпидемии и кризиса – прямая угроза национальной безопасности", - говорится в заявлении партии.

ОПЗЖ назвала причинами провалов Зеленского и его "монобольшинства" отсутствие программы реальных действий, кадровую чехарду и несоответствие действий задачам развития страны и предвыборным обещаниям самого Зеленского.

По мнению представителей партии, украинский народ ожидает от власти Зеленского мира, социальной защиты и профессиональной работы для поддержки национальной экономики, а не слепого выполнения требований Международного валютного фонда (МВФ).

"Президенту наконец нужно сделать выбор: профессионально выполнять свои обязательства перед народом Украины или окончательно капитулировать перед агентами кредиторов, партией войны и нищеты, которые 5 лет безнаказанно разоряли Украину", - сказано в заявлении.

В своем заявлении ОПЗЖ напомнила Зеленскому об ответственности перед Украиной и необходимости начать работать: обеспечить мир на Донбассе, отказаться от антинародных реформ, остановить распродажу страны и украинских земель.

"Сегодня Украине нужны ответственные политики и профессиональные управленцы, а не марионетки кредиторов, зарабатывающие на эпидемиях, войне и нищете", - подытожили в заявлении парии.