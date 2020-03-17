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17 березня 2020, вівторок, 19:52 15
Верховна Рада і партії 2020-03-17T22:15:02+02:00
Українські Новини
"Платформа Бойка" назвала "метання" Зеленського загрозою нацбезпеці в умовах епідемії

"Платформа Бойка" назвала "метання" Зеленського загрозою нацбезпеці в умовах епідемії

Ірина Дорофейчук
Президент України, Володимир Зеленський, Опозиційна платформа - За життя, Юрій Бойко, ОПЗЖ, Коронавірус
Опозиційна платформа - За життя. Фото: platform.org.ua
Опозиційна платформа - За життя. Фото: platform.org.ua

Політична партія "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) прокоментувала дії Президента України Володимира Зеленського щодо введення карантину у зв'язку з поширенням коронавірусу. На думку ОПЗЖ, їх суперечливість говорить про те, що у Президента немає стратегії боротьби із захворюванням.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

У партії заявили, що "ще 16 березня Президент сказав, що, незважаючи на карантин, Рада повинна працювати та приймати надиктовані МВФ закони, забезпечити розпродаж українських земель. А сьогодні монобільшість підтримала рішення відмовитися від проведення пленарних засідань на час карантину. Концепція змінилася буквально за 1 ніч".

"Подібні політичні кульбіти говорять про відсутність стратегії та прорахунки президентського оточення. Внутрішньовидова боротьба між різними чиновниками, групами впливу все частіше підштовхує Президента робити поспішні заяви та непродумані кроки. Стає очевидно, що слова Президента Зеленського розходяться з його справами. Подібні метання глави держави в умовах епідемії та кризи – пряма загроза національній безпеці", - йдеться в заяві партії.

ОПЗЖ назвала причинами провалів Зеленського та його "монобільшості" відсутність реальної програми дій, кадрову чехарду та невідповідність дій завданням розвитку країни і передвиборчим обіцянкам самого Зеленського.

На думку представників партії, Український народ чекає від влади Зеленського миру, соціального захисту та професійної роботи для підтримки національної економіки, а не безоглядного виконання вимог Міжнародного валютного фонду (МВФ).

"Президенту нарешті потрібно зробити вибір: професійно виконувати свої зобов'язання перед народом України чи остаточно капітулювати перед агентами кредиторів, партією війни і злиднів, які 5 років безкарно розоряли Україну", - сказано в заяві.

У своїй заяві ОПЗЖ нагадала Зеленському про відповідальність перед Україною та необхідність почати працювати: забезпечити мир на Донбасі, відмовитися від антинародних реформ, зупинити розпродаж країни та українських земель.

"Сьогодні Україні потрібні відповідальні політики і професійні управлінці, а не маріонетки кредиторів, які заробляють на епідеміях, війні і злиднях", - підсумували в заяві партії.

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