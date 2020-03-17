Температурные контрасты с густыми туманами нагрянут в Украину: прогноз погоды

18 марта в Киеве переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью -1…+1 градус, днем +8…+10 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью +2…-4 градуса, днем +8…+16 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью +2…-3 градуса, днем +2…+7 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью +1…+3 градуса, днем +12…+14 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью +1…+3 градуса, днем +11…+13 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью 0…+2 градуса, днем +10…+12 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью +2…-4 градуса, в Сумской области 0..-5 градусов, днем +6…+12 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью +1…-5 градусов, в Днепропетровской области -2…-7 градусов, днем +7…+13 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью -2…-9 градусов, днем +6…+13 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью 0…-7 градусов, в Одесской области +2…-3 градуса, днем +7…+13 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +6…+11 градусов.

В Ялте без осадков.

Температура ночью 0…+2 градуса, днем +8…+10 градусов.

Как сообщали Українські Новини, народный синоптик дал прогноз для Украины на весь 2020.

Также 17 марта в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой дождь, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1 градус, днем +6…+8 градусов.