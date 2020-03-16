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16 марта 2020, понедельник, 21:00 22
Общество 2020-03-16T21:00:02+02:00
Українські Новини
Ударят зимние морозы и дожди: прогноз погоды на 17 марта

Ударят зимние морозы и дожди: прогноз погоды на 17 марта

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, погода в Карпатах
Заморозки. Фото: pixabay
Заморозки. Фото: pixabay

17 марта в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой дождь, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1 градус, днем +6…+8 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, только ночью в Волынской и Ривненской областях местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…-4 градуса, днем +7…+14 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью -3…-8 градусов, днем +2…-3 градуса.

В Моршине без осадков, температура ночью -1…+1 градус, днем +11…+13 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью -1…+1 градус, днем +11…+13 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью -1…-3 градуса, днем +9…+11 градусов.

На севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь (в Сумской области без осадков), ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-5 градусов, днем +3…+10 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-5 градусов, в Кировоградской и Днепропетровской областях -2…-7 градусов, днем +4…+11 градусов.

На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3…-10 градусов, днем +3…+9 градусов.

На юге Украины небольшая облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-8 градусов, днем +7…+12 градусов, в Херсонской и Запорожской областях +3…+9 градусов.

В Крыму небольшая облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +4…+9 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью -1…+1 градус, днем +6…+8 градусов.

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