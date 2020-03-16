Ударят зимние морозы и дожди: прогноз погоды на 17 марта

17 марта в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой дождь, ветер юго-западный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью -1…+1 градус, днем +6…+8 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, без осадков, только ночью в Волынской и Ривненской областях местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +3…-4 градуса, днем +7…+14 градусов. В Карпатах без осадков, температура ночью -3…-8 градусов, днем +2…-3 градуса. В Моршине без осадков, температура ночью -1…+1 градус, днем +11…+13 градусов. В Трускавце без осадков, температура ночью -1…+1 градус, днем +11…+13 градусов. В Сваляве без осадков, температура ночью -1…-3 градуса, днем +9…+11 градусов. На севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь (в Сумской области без осадков), ветер юго-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +2…-5 градусов, днем +3…+10 градусов. В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +2…-5 градусов, в Кировоградской и Днепропетровской областях -2…-7 градусов, днем +4…+11 градусов. На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью -3…-10 градусов, днем +3…+9 градусов. На юге Украины небольшая облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью -1…-8 градусов, днем +7…+12 градусов, в Херсонской и Запорожской областях +3…+9 градусов. В Крыму небольшая облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +4…+9 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью -1…+1 градус, днем +6…+8 градусов. Ранее Українські Новини писали, как избежать заражения коронавирусом: советы вирусолога. Также мы писали, когда переводить часы на летнее время.