В Киеве на три дня закроют три станции городской электрички

С 29 ноября по 1 декабря электропоезда городской электрички будут курсировать по "челночным" маршрутами из-за ремонта вблизи станции "Почайна". Несколько станций будут закрыты для пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена в Facebook со ссылкой на "Киевпастранс".

"Как сообщает КП "Киевпастранс" с 15:30 29 ноября до 1 декабря включительно электропоезда городской электрички будут курсировать по "челночным" маршрутами. Вблизи станции "Почайна" железнодорожники будут ремонтировать пути", - говорится в сообщении.

Движение электропоездов будет организовано на участках:

"Дарница – Киев-Пассажирский – Почайна";

"Почайна – Киев-Пассажирский – Дарница".

Кроме того, станции "Левобережная", "Троещина", "Троещина-2" будут закрыты для пассажиров. Также движение автобусов № № 59, 61 будет приостановлено; движение трамваев №4, 5 будет организовано до станции "Генерала Ватутина".

Как сообщали Українськi Новини, 31 июля неизвестные забросали камнями и разрисовали городскую электричку в Киеве.

В результате инцидента 1 пассажир был госпитализирован.

После в Киеве поймали хулиганов, которые летом тормознули электричку и забросали пассажиров камнями.

Также ранее сообщалось о том, что в Днипре вандалы уничтожили новый вагон в электричке.

И раньше еще хулиганы забросали булыжниками пассажирский поезд "Ивано-Франковск-Николаев" в Житомирской области.