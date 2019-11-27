В Киеве на три дня закроют три станции городской электрички

С 29 ноября по 1 декабря электропоезда городской электрички будут курсировать по "челночным" маршрутами из-за ремонта вблизи станции "Почайна". Несколько станций будут закрыты для пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена в Facebook со ссылкой на "Киевпастранс". "Как сообщает КП "Киевпастранс" с 15:30 29 ноября до 1 декабря включительно электропоезда городской электрички будут курсировать по "челночным" маршрутами. Вблизи станции "Почайна" железнодорожники будут ремонтировать пути", - говорится в сообщении. Движение электропоездов будет организовано на участках: "Дарница – Киев-Пассажирский – Почайна"; "Почайна – Киев-Пассажирский – Дарница". Кроме того, станции "Левобережная", "Троещина", "Троещина-2" будут закрыты для пассажиров. Также движение автобусов № № 59, 61 будет приостановлено; движение трамваев №4, 5 будет организовано до станции "Генерала Ватутина". Как сообщали Українськi Новини, 31 июля неизвестные забросали камнями и разрисовали городскую электричку в Киеве. В результате инцидента 1 пассажир был госпитализирован. После в Киеве поймали хулиганов, которые летом тормознули электричку и забросали пассажиров камнями. Также ранее сообщалось о том, что в Днипре вандалы уничтожили новый вагон в электричке. И раньше еще хулиганы забросали булыжниками пассажирский поезд "Ивано-Франковск-Николаев" в Житомирской области.