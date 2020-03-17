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  • Британский коронавирусный кризис продлится до весны 2021 года и может привести к госпитализации 7,9 миллиона лиц
17 марта 2020, вторник, 09:03 526
Общество 2020-03-17T10:45:02+02:00
Українські Новини
Британский коронавирусный кризис продлится до весны 2021 года и может привести к госпитализации 7,9 миллиона л

Британский коронавирусный кризис продлится до весны 2021 года и может привести к госпитализации 7,9 миллиона лиц

Ирина Дорофейчук
Великобритания, Медицина, Здравоохранение, Пандемия, Коронавирус
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Эпидемия коронавируса в Великобритании продлится до следующей весны и может привести к госпитализации 7,9 миллиона человек. Об этом узнали репортеры британского издания The Guardian по итогам закрытого брифинга Public Health England (PHE) для высокопоставленных чиновников местной системы здравоохранения.

Документ, раздобытый репортерами, уникален тем, что руководители британского здравоохранения, занимающиеся вирусом, признали, что ожидают его распространения еще 12 месяцев. При этом не исключается возможность, что медики готовятся к тому, что за это время 80% британцев заразятся коронавирусом.

Профессор Крис Уитти, главный медицинский советник правительства, ранее описал эту цифру как наихудший сценарий и предположил, что реальное число окажется меньше этого. Тем не менее, брифинг проясняет, что четверых из пяти местных жителей "ожидает" заражение вирусом.

В документе говорится: "Ожидается, что до 80% населения будет инфицировано COVID-19 в течение следующих 12 месяцев, и до 15% (7,9 млн. человек) может потребоваться госпитализация".

Как отмечается в журналистском расследовании, существует опасение, что вирус может возродиться в предстоящие осенние или зимние месяцы, что означает необходимость планирования ограничительных мер на длительный срок. До тех пор, пока не будет разработана вакцина, а это возможно на срок до 18 месяцев, специалисты по планированию здравоохранения не могут быть уверены, что смогут защитить людей от этой болезни.

Как сообщали Українські Новини, Верховная Рада ввела штраф до 170 тыс. гривен за нарушение правил карантина. За принятие законопроекта №3219 в целом проголосовали 344 депутатов при минимально необходимых 226.

За нарушение правил карантина, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил, а также решений органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными заболеваниями вводится админштраф в размере 1-2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (17-34 тыс. гривен), для должностных лиц - 2-10 тыс. необлагаемых (34-170 тыс. гривен).

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