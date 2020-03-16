У Овнов возможна аллергия, а Львам не стоит перенапрягать глаза— гороскоп здоровья на вторник

Уже совсем скоро украинцы будут переводить часы. Это может негативно сказаться на самочувствии, если заранее не подготовиться. Также астрологи советуют ежедневно уделять внимание на положение звезд, чтобы избежать определенных проблем со здоровьем. Подробнее о том, что звезды советуют всем знакам зодиака на вторник, 17 марта, расскажут Українські Новини.

Овен (21 марта – 19 апреля)

В этот день Овны могут столкнуться с аллергией. Звезды советуют подготовиться к этому, чтобы избежать усложнений.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Звезды советуют Тельцам подкорректирвать питание. Лучше всего увеличить количество свежих овощей, фруктов и морепродуктов. Иначе есть риск, что плохое питание приведет в дефициту витаминов.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Близнецам звезды не советуют заниматься закаливанием. Есть риск подхватить простуду. Лучше всего заняться укреплением иммунитета не таким радикальным способом.

Рак (21 июня – 22 июля)

Во вторник Ракам следует отказаться от кофеина. Он в этот день будет оказывать негативное влияние на состояние представителей этого знака.

Лев (23 июля – 22 августа)

Во вторник Львам не стоит перенапрягать глаза. Лучше всего уменьшить количество проведенного времени за копьютером, телефоном. Также лучше всего не читать при плохом освещении.

Дева (23 августа – 22 сентября)

У Дев будет удачный день для того, чтобы заняться похудением. Звезды советуют критически посмотреть на свою фигуру и заняться устранением недостатков, если такие имеются.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Единственное, что поможет Весам оставаться в хорошем настроении, - это впечатления. Звезды советуют поискать себе новое занятие.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Скрпионы в этот день будут прекрасно себя чуствовать. Но звезды советуют помнить о необходимости хорошенько отдыхать и не нагружать себя сильно.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Организм Стрельцов во вторник будет нуждаться в жирных кислотах, ведь это поможет укрепить сердце и сосуды.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Звезды советуют Козерогам заняться укреплением иммунитета в этот день. В этот день даже самые минимальные меры помогут чувствовать себя значительно лучше.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Во вторник Водолеям следует избегать большой нагрузки на работе и стрессов. Иначе представители этого знака рискуют заработать нервнуй срыв.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Звезды не советуют Рыбам пить много воды на ночь и есть много соленой еды. Есть риск возникновения сильных отеков.

Как сообщали Українські Новини, укрепить иммунитет можно с помощью чаев и травяных настоев.

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