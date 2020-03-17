Подачу деклараций за 2019 могут отсрочить до 1 июня из-за карантина

9 депутатов предлагают Верховной Раде отсрочить подачу деклараций за 2019 год до 1 июня и освободить уполномоченных на выполнение функций государства лиц от ответственности за несвоевременную подачу деклараций в период карантина.

Об этом говорится в законопроекте №3219 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)", зарегистрированном в Раде 16 марта, передают Українські Новини.

Законопроектом предлагается установить, что декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, которые подаются за прошлый год до 1 апреля, в 2020 году подаются до 1 июня.

Также субъекты декларирования, которые в период до 1 июня 2020 года не имели возможности подать декларацию в связи с установлением на территории их проживания карантинных мер, освобождаются от ответственности за несвоевременную подачу такой декларации или сообщения в указанный период.

Авторами законопроекта выступили глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий (фракция "Слуга народа"), депутаты Рады Виктория Сюмар ("Европейская солидарность"), Наталья Королевская ("Оппозиционная платформа – За життя"), Лариса Билозир (депутатская группа "За будущее"), Сергей Вельможный (депутатская группа "Довіра"), Артем Дубнов, Максим Перебейнос ("Слуга народа"), первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк ("Голос") и депутат от "Батьківщины" Валерий Дубиль.

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