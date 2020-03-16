В общественном транспорте Киева рекомендуют масочный режим

Киевская городская государственная администрация не планирует ограничивать работу метро в Киеве в связи с усилением карантина в столице из-за коронавируса.

Об этом на брифинге заявил первый замглавы КГГА Николай Поворозник, передают Українські Новини.

По его словам, на данный момент гражданам рекомендуется пользоваться общественным транспортом исключительно для поездок на работу, в больницу или в аптеку.

"Поэтому мы рекомендуем масочный режим в общественном транспорте. Ограничивать не планируем", - сообщил Поворозник.

Он отметил важность ограничить контакты и изолироваться дома.

Также чиновник отметил, что вопрос отмены автобусных и железнодорожных перевозок должна решать правительственная комиссия.

"Ограничение передвижения людей - это норма, которая была предложена кабинетом министров. Отмена маршрутов и поездов - это вопрос к Кабмину", - сказал Поворозник.

Как сообщали Українські Новини, мэрия Киева закрывает торговые центры, спортклубы и рестораны - будут работать лишь аптеки и продуктовые.

Также КГГА приняла решение ограничить въезд и выезд из Киева в связи с карантином из-за коронавируса, которым в Украине заразились уже 5 человек.