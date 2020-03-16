Портнов призывает бизнес купить больницам медоборудование для борьбы с вирусом и сам перечислил первый миллион

Общественный деятель и юрист Андрей Портнов призвал бизнесменов объединить финансовые усилия для борьбы с коронавирусом. Об этом он написал на персональной странице в социальной сети Telegram

"Друзья, пока государство предпринимает свои антикризисные меры по локализации вируса, обращаюсь к деловому и бизнес сообществу. Давайте параллельно соберём деньги и тоже поможем закупить медицинское оборудование и создать условия для лечения людей там, где сможем.

Завтра я опубликую банковские реквизиты, куда можно будет перечислять средства, обзвоню друзей и партнёров с предложением присоединиться и проведу консультации с авторитетными в медицине людьми о расходовании собранных средств. Их целевое использование и публичный отчёт я гарантирую своим словом и репутацией.

Сам вношу на эту инициативу один миллион гривен. Присоединяйтесь, друзья, сейчас пора сосредоточиться на самом важном.", - заметил Портнов.

Как передавали Українськi Новини, во время пандемии коронавируса в Украине и нескольких попыток вывезти медицинские маски контрабандой, украинские супермаркеты взвинтили цены на них до космических. Об этом украинцы пишут в соцсетях и публикуют фотографии с шокирующими ценами на ранее копеечный продукт.

Например, в сети супермаркетов Novus коробку на 50 масок продают по 1200 гривен, а упаковка на 100 штук из Одессы на сайте Prom.ua продается по 1400 гривен - и это еще со скидкой.