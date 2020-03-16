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  • Роналду не отдает отели под "коронавирусные" больницы: новость оказалась фейком
16 марта 2020, понедельник, 10:06 436
Мир 2020-03-16T10:08:55+02:00
Українські Новини
Роналду не отдает отели под "коронавирусные" больницы: новость оказалась фейком

Роналду не отдает отели под "коронавирусные" больницы: новость оказалась фейком

Надежда Комендантова
Коронавирус, Криштиану Роналду, отели, Эпидемия коронавируса
Роналду. Фото: readfootball.com
Роналду. Фото: readfootball.com

В то время, как ВОЗ официально объявила пандемию коронавируса.Криштиану Роналду не планирует (по крайней мере, пока) превращать свою шикарную недвижимость в пункты помощи заболевшим COVID-19.

Трогательная новость, растиражированная мировыми СМИ, о том, что Криштиану Роналду устроит в принадлежащих ему португальских отелях больницы, не подтвердилась — сообщает La Repubblica, пишет football.ua.

Сам футболист сейчас находится в самоизоляции (с семьей) на своей вилле на Мадейре и не общается с прессой, но от его окружения журналистам удалось узнать, что он не планирует (по крайней мере, пока) подобную акцию.

Как оказалось, первой ложную информацию запустила в СМИ президент благотворительной организации Essencia Humana Паула Карвалью, которую, по ее словам, дезинформировал другой человек, назвать которого она отказалась.

Как сообщали Українські Новини, в связи с коронавирусом Украина закрывает границу для иностранцев.

Тем врменем, в Германии объявили, что смогут массово производить вакцину от коронавируса.

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