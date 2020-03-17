Как не "подцепить" коронавирус в магазинах и аптеках: советы врача

В то время, как города Украины закрываются на карантин, работать будут только аптеки и продутовые магазины, эти места все же остаютя самыми людными и опасными в плане заражения. Как не заразиться опасной инфекцией? Семейный врач Владислав Ващенко рассказывает, каких правил следует придерживаться, чтобы не прихватить с полки вместе с батоном опасную инфекцию, пишет "Сегодня". "Более безопаснее корзинка, потому что ее можно взять на локоток. В тележке у нас контакт идет со всеми возможными инфекциями", – говорит он. Если набрали всего много и нужна тележка – прежде чем взять что-то с полки – обработайте руки септиком. И отдельно обратите внимание на упаковку товара. "Есть хлеб, который упакован в полиэтиленовую упаковку, он защищен. Дома вы сняли и никакого контакта с инфекцией у этого изделия нет", – говорит доктор. Бумажная обертка – тоже подойдет, главное, чтобы не было повреждений. А вот выпечку лучше покупать из-под стеклянной витрины, говорит врач. "Человек, перед тем, как выбирает – он не контактирует, контактируют только продавцы, которые должны быть в перчатках, которые они должны менять чаще, а не один раз в день", – говорит он. Большинство продавцов в гастрономических отделах, где побывали журналисты, работают в перчатках. И в продуктовых магазинах, и на рынках особое внимание следует уделить овощам и фруктам, которые не надо чистить. "Есть овощи, которые мы не почистим, они упакованы, но их нужно хорошо помыть. Есть фрукты, которые невозможно упаковать, поэтому их надо тщательно дома помыть, а лучше взять и замочить, чтобы они постояли 20-30-40 минут", – говорит эксперт. Хорошим вариантом являются и овощи в вакууме, они дороже, но герметичны. Рыбные и мясные изделия – все за стеклом, так вы будете уверены, что ни один из покупателей не оставил на них отпечатков пальцев, а вот на рынках с этим сложнее. "Все для людей, так сказать: бери, трогай, контактируй с ними, делай что хочешь с ними – это опасно", – говорит Ващенко. Именно большой поток людей и свободный доступ к товарам всех желающих – делает рынки опасными во время пандемии коронавируса. Но сами продавцы с этим не согласны. "Мы на открытом воздухе, а вот маркеты надо закрывать, потому что там закрытое помещение, а так все рассказывают, что в открытом помещении нельзя заразиться, ветром сносит все", – уверен Роман Гейко, продавец. Но в действительности, говорит врач Владислав Ващенко, капли коронавируса слишком тяжелые, поэтому ветром их снесет. Но если привыкли покупать именно на рынках – смотрите – в каких условиях хранят товар. "Все те пленочки, которые были накрыты возле продукции – они не защищают, то есть саму продукцию надо закрывать а не рядышком", – говорит эксперт. Куда бы вы ни отправились за продуктами – составляйте список необходимых, это позволит уменьшить время пребывания в местах с большим скоплением людей и уменьшит риск заболеть. Как сообщали Українські Новини, в Украине подтвердили два новых случая коронавируса. Тем времнем, мэрия Киева закрывает торговые центры, спортклубы и рестораны - будут работать лишь аптеки и продуктовые.