подписаться на рассылку
25.95 26.89
28.75 29.95
˟
17 марта 2020, вторник, 05:30 1830
Общество 2020-03-17T05:30:01+02:00
Українські Новини
Как не "подцепить" коронавирус в магазинах и аптеках: советы врача

Как не "подцепить" коронавирус в магазинах и аптеках: советы врача

Надежда Комендантова
Карантин, Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса
Магазин.
Магазин.

В то время, как города Украины закрываются на карантин, работать будут только аптеки и продутовые магазины, эти места все же остаютя самыми людными и опасными в плане заражения. Как не заразиться опасной инфекцией?

Семейный врач Владислав Ващенко рассказывает, каких правил следует придерживаться, чтобы не прихватить с полки вместе с батоном опасную инфекцию, пишет "Сегодня". 

"Более безопаснее корзинка, потому что ее можно взять на локоток. В тележке у нас контакт идет со всеми возможными инфекциями", – говорит он.

Если набрали всего много и нужна тележка – прежде чем взять что-то с полки – обработайте руки септиком. И отдельно обратите внимание на упаковку товара.

"Есть хлеб, который упакован в полиэтиленовую упаковку, он защищен. Дома вы сняли и никакого контакта с инфекцией у этого изделия нет", – говорит доктор.

Бумажная обертка – тоже подойдет, главное, чтобы не было повреждений. А вот выпечку лучше покупать из-под стеклянной витрины, говорит врач.

"Человек, перед тем, как выбирает – он ​​не контактирует, контактируют только продавцы, которые должны быть в перчатках, которые они должны менять чаще, а не один раз в день", – говорит он.

Большинство продавцов в гастрономических отделах, где побывали журналисты, работают в перчатках.

И в продуктовых магазинах, и на рынках особое внимание следует уделить овощам и фруктам, которые не надо чистить.

"Есть овощи, которые мы не почистим, они упакованы, но их нужно хорошо помыть. Есть фрукты, которые невозможно упаковать, поэтому их надо тщательно дома помыть, а лучше взять и замочить, чтобы они постояли 20-30-40 минут", – говорит эксперт.

Хорошим вариантом являются и овощи в вакууме, они дороже, но герметичны.

Рыбные и мясные изделия – все за стеклом, так вы будете уверены, что ни один из покупателей не оставил на них отпечатков пальцев, а вот на рынках с этим сложнее.

"Все для людей, так сказать: бери, трогай, контактируй с ними, делай что хочешь с ними – это опасно", – говорит Ващенко.

Именно большой поток людей и свободный доступ к товарам всех желающих – делает рынки опасными во время пандемии коронавируса. Но сами продавцы с этим не согласны.

"Мы на открытом воздухе, а вот маркеты надо закрывать, потому что там закрытое помещение, а так все рассказывают, что в открытом помещении нельзя заразиться, ветром сносит все", – уверен Роман Гейко, продавец.

Но в действительности, говорит врач Владислав Ващенко, капли коронавируса слишком тяжелые, поэтому ветром их снесет. Но если привыкли покупать именно на рынках – смотрите – в каких условиях хранят товар.

"Все те пленочки, которые были накрыты возле продукции – они не защищают, то есть саму продукцию надо закрывать а не рядышком", – говорит эксперт.

Куда бы вы ни отправились за продуктами – составляйте список необходимых, это позволит уменьшить время пребывания в местах с большим скоплением людей и уменьшит риск заболеть.

Как сообщали Українські Новини, в Украине подтвердили два новых случая коронавируса.

Тем времнем, мэрия Киева закрывает торговые центры, спортклубы и рестораны - будут работать лишь аптеки и продуктовые.

Больше новостей о: Карантин Коронавирус коронавирус в Украине Эпидемия коронавируса

В Польше у двух украинцев обнаружили коронавирус...
Зеленский создал совет по противодействию распрост...
В общественном транспорте Киева рекомендуют масочн...
Портнов призывает бизнес купить больницам медобору...
В Киеве коронавирусом заболел киевский студент и туристка, побывавшая во Франции
В Украине запретили все пассажирские перевозки с полудня 18 марта
Новости
Суд оправдал зятя замминистра МВД, который напал на журналистов программы "Наші гроші" 00:48
За отказ остановить метро в Харькове Зеленский пригрозил Кернесу уголовным делом 00:37
Подачу деклараций за 2019 могут отсрочить до 1 июня из-за карантина 00:25
За нарушение правил карантина будут штрафовать на 170 тысяч гривен, — законопроект 00:17
В Украине закроют заведения питания, развлечений и услуг и запретят работу метро с 17 марта, - депутат 00:05
больше новостей
Самолет с эвакуированными из Италии украинцами ожидают в Борисполе к 23.00 20:33
Коронавирус. Фото: Информатор
В 6 областях Украины зафиксировали подозрение на коронавирус 15:40 Инфографика
Медицинские маски. Фото: Юрий Бауман
Украинские супермаркеты взвинтили цены на медицинские маски: упаковки по 1200 гривен 13:08
Тест на коронавирус в Eurolab. Фото: facebook.com/violetta.lisina
16 000 гривен за проверку на коронавирус - в частные клиники Киева завезли экспресс-тесты 11:47
Коронавирусом в мире заболели более 156 тысяч человек. Данные на 15 марта 09:11 Инфографика
больше новостей
Тест на коронавирус в Eurolab. Фото: facebook.com/violetta.lisina
16 000 гривен за проверку на коронавирус - в частные клиники Киева завезли экспресс-тесты 11:47
МАУ резко взвинтила цены на билеты за сутки до закрытия границы Украины 08:15
Минздрав Франции назвал препараты, которые категорически нельзя пить при коронавирусе 16:44
Медицинские маски. Фото: Юрий Бауман
Украинские супермаркеты взвинтили цены на медицинские маски: упаковки по 1200 гривен 13:08
Зеленский. Скриншот видеообращения
Зеленский обратился к украинцам о временных мерах из-за карантина: полное обращение 17:43
больше новостей
Зеленский посоветовал украинцам бороться с демографическим кризисом во время карантина
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok