Рекомендации украинцам, выезжающим за границу: полный список от МИД Украины

В связи с официальным объявлением 11 марта 2020 года Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемии коронавируса COVID-19 в мире, а также оговоркой относительно роста в ближайшее время количества новых случаев заражения, МИД Украины настойчиво рекомендует украинским гражданам воздержаться от любых поездок за пределы Украины. Об этом сообщается на сайте МИД.

Это касается, прежде всего, КНР, Республики Корея, Японии, а также популярных среди украинских туристических направлений, в частности Итальянской Республики, Королевства Испания, Французской Республики, Греческой Республики, ФРГ, Арабской Республики Египет, ОАЭ, Турецкой Республики, Королевства Таиланд, Государство Израиль и др.

Просим учесть, что, по состоянию на сегодня, ряд стран на национальном уровне ввела комплекс жестких ограничительных (карантинных) мероприятий, направленных на локализацию вируса, которые продлятся до полной стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации. Уже известно о таких шагах со стороны правительств стран-соседей:

Начиная с 07.00 утра 13.03.2020, въезд на территорию Словакии разрешено только тем лицам, которые имеют удостоверение на постоянное или временное проживание на территории Словацкой Республики. Выезд с территории Словацкой Республики происходить без ограничений.

Молдова останавливает авиасообщение со всей Европой, начиная с воскресенья, 15 марта, с 00:00..

Польша прекращает пограничное движение на польско-украинской государственной границе с 00.00 15 марта 2020 и до дальнейшего уведомления на следующих пограничных пунктах пропуска:

- Долгобичув-Угринов - автомобильный;

- Зосин-Устилуг - автомобильный;

- Хребне-Рава-Русская - железнодорожный;

- Медика-Шегини - автомобильный / пеший;

- Кросценко-Смильница - автомобильный;

- Кросценко-Хыров - железнодорожный;

- Будомеж-Грушев - автомобильный.

На действующих пунктах пропуска в объеме особого движения в направлении въезда в Польшу пересечь границу смогут лишь:

- граждане Республики Польша;

- иностранцы, которые являются супругами или детьми граждан Республики Польша или находятся под постоянной опекой граждан Республики Польша;

- иностранцы, которые имеют Карту Поляка;

- главы дипломатических миссий и члены дипломатического и консульского персонала миссии, то есть лица, имеющие дипломатический ранг и члены их семей;

- иностранцы, имеющие право постоянного или временного проживания на территории Республики Польша;

- иностранцы, которые имеют право работать на территории Республики Польша, то есть иностранцы, которые имеют право работать на тех же условиях, что и граждане Польши, имеющих разрешение на работу, разрешение на сезонную работу, декларацию о поручении выполнения работы иностранцу на территории Республики Польша ;

- иностранцы, которые ведут транспортное средство для перевозки грузов.

Дополнительные режимные мероприятия ввело Правительство Румынии. Пограничная служба Румынии сообщает об условном разделении территорий страны Европы на зоны риска. При въезде в Румынию с зон риска лиц направляют в представительства Минздрава Румынии для дальнейшего проведения проверочных мероприятий в карантинной зоне в течение 7 дней. В случае отказа - лицо не пропускается и возвращается обратно. В настоящее время Украина не входит в зоны риска.

Соотечественникам, которые продолжают находиться за границей в странах, где зарегистрированы случаи инфицирования граждан COVID-19, необходимо проявлять повышенное внимание и осторожность, соблюдать и выполнять требования местных органов власти, избегать посещения пораженных вирусом регионов, сообщить о своем местонахождении и контактные данные в ближайшей дипломатического учреждения Украины, а также зарегистрироваться на веб-ресурса "ДРУГ" (http://friend.mfa.gov.ua), следить за рекомендациями по ситуации в отдельных странах, которые размещены на сайте МИД Украины и ве ресурсе http://tripadvisor.mfa.gov.ua/?cat=110.

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, возникновении угрозы жизни и здоровью, рекомендуем гражданам Украины безотлагательно обращаться в ближайшее дипломатическое учреждение Украины (справочная информация - на сайте МИД Украины) или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: + 38-044-238 -16-57, адрес электронной почты cons_or@mfa.gov.ua

По состоянию на утро 14 марта в мире зарегистрировано 145 369 случаев заражения. Завершили лечение от коронавируса 71 689 человек. В то же время умерли с начала распространения вируса 5429 человек.

Тем временем, Европа стала эпицентром пандемии коронавируса