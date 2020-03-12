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12 марта 2020, четверг, 16:57 372
Экономика 2020-03-12T17:07:48+02:00
Українські Новини
Смелянский передумал участвовать в конкурсе на должность главы "Укрзализныци"

Смелянский передумал участвовать в конкурсе на должность главы "Укрзализныци"

Ярина Вацяк
Укрзализныця, Укрпочта, Игорь Смелянский
Игорь Смелянский. Фото: Фейсбук/Игорь Смелянский
Игорь Смелянский. Фото: Фейсбук/Игорь Смелянский

Генеральный директор акционерного общества "Укрпочта" Игорь Смелянский, который получает зарплату в два раза больше, чем президент США, решил не участвовать в конкурсе на должность председателя правления акционерного общества "Укрзализныця".

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Я принял решение не подаваться на конкурс на главу правления "Укрзализныци", потому что во-первых, я люблю "Укрпочту", у нас тут большие планы и многое еще не сделано. Мой контракт действует до 30 июня 2021 года или до того дня, пока акционер не решит, что он закончен.  Во-вторых, у каждого свой опыт и свои правила, которые для него или для нее работают. Я привык на 100% отвечать за результат, но для этого мне нужна моя команда, в честности и профессионализме которой я не сомневаюсь, которая будет получать рыночные зарплаты за свой труд и нести за него такую же ответственность", - написал он.

Смелянский отметил, что по текущему уставу "Укрзализныци" глава правления не выбирает членов правления.

"Это роль набсовета. Это хорошая система для снижения рисков, просто лично я (еще раз - конкретно я) не вижу, как я могу добиться желаемых результатов в рамках этой системы. А если это так, то идти на конкурс будет неправильно", - написал он.

Как сообщали Українськi Новини, генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский рассматривался как возможный глава "Укрзализныци".

Ранее директор "Укрпочты" признался, что у него 2 паспорта, что запрещено украинским законом.

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