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12 марта 2020, четверг, 21:00 61
Общество 2020-03-12T21:00:02+02:00
Українські Новини
Вместе с сильными дождями вернется снег и похолодание: прогноз погоды на пятницу

Вместе с сильными дождями вернется снег и похолодание: прогноз погоды на пятницу

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, погода в Карпатах
Мокрый снег. Фото: bagnet.org
Мокрый снег. Фото: bagnet.org

13 марта в Киеве облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем небольшой дождь, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +10…+12 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой, днем умеренный дождь, ветер западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +6…+12 градусов.

В Карпатах, ночью небольшой дождь и мокрый снег, днем умеренный дождь, температура ночью -1…+4 градуса, днем +1…+6 градусов.

В Моршине ночью небольшой, днем умеренный дождь, температура ночью +5…+7 градусов, днем +8…+10 градусов.

В Трускавце ночью небольшой, днем умеренный дождь, температура ночью +5…+7 градусов, днем +8…+10 градусов.

В Сваляве ночью небольшой, днем умеренный дождь, температура ночью +5…+7 градусов, днем +9…+11 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, небольшой дождь, только в Черниговской и Сумской областях днем без существенных осадков, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +7…+12 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +10…+17 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, только в Харьковской области местами небольшой дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с, ночью местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2…+8 градусов, днем +12…+18 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +14…+20 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +12…+17 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +5…+7 градусов, днем +13…+15 градусов.

Как сообщали Українські Новини, согласно данным синоптиков, 12 марта ​​в западных и Винницкой областях, а также ночью и утром в восточных ожидаются порывы ветра до 15-20 метров в секунду.

Также в Карпатах порывы ветра сегодня достигнут 25-30 м/с. В связи с осложнением погодных условий синоптики объявили первый уровень опасности.

Кроме того, 12 марта в Киеве переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5 градусов, днем +12…+14 градусов. 

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