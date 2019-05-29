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29 мая 2019, среда, 19:00 9
Политика 2019-05-29T19:00:40+03:00
Українські Новини
Суд оправдал обвиняемого в растрате директора ЗТМК Сивака

Суд оправдал обвиняемого в растрате директора ЗТМК Сивака

Заводской районный суд Запорожья оправдал обвиняемого в растрате 492 млн гривен директора Запорожского титано-магниевого комбината Владимира Сивака.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЗТМК.

Суд принял решение 29 мая

"У нас не было никаких сомнений в победе. Дело было полностью сфабриковано, поэтому решение суда закономерно. Этим решением суд подтвердил, что выдвинутые антикоррупционными органами обвинения не имеют никакого правового основания и были попыткой НАБУ совершения политической расправы. Мы понимаем, что решение суда не окончательное, и прокуратура будет его обжаловать в апелляции, но мы уверены в невиновности Владимира Сивака и готовы это доказать в любом другом украинском или международном суде", – сообщил адвокат Сивака Андрей Смирнов.

По словам Смирнова, кроме голословных заявлений руководителей антикоррупционных органов, у них не было никаких реальных доказательств вины директора ЗТМК.

"За год досудебного следствия и три года судебных слушаний антикоррупционные органы так и не предоставили суду никаких доказательств вины Сивака. Все без исключения свидетели и эксперты, которых сторона обвинения привлекла для дачи показаний против Сивака, опровергли выдвинутые обвинения и подтвердили правомерность действий директора предприятия", – добавил Смирнов

Также пресс-слeжба сообщает, что Соломенский суд Киева своим решением от 21 мая 2019 признал действия НАБУ о проведении обысков и изъятии вещей и документов в деле по ЗТМК незаконными.

Обыски были проведены в офисах ряда юридических лиц, которые по мнению следствия были связаны с ЗТМК.

По результатам судебного разбирательства суд обязал НАБУ вернуть изъятые в процессе обысков документы и технику из списка вещественных доказательств.

Решение Соломенского суда от 21 мая 2019 о незаконности действий НАБУ является уже шестым аналогичным решением по этому делу, за два года досудебного следствия, которое продолжается с 2017 года, суд обязал НАБУ вернуть почти все изъятые вещи и документы

Как сообщали Українськi Новини, по словам адвоката, САП затягивала судебное разбирательство в отношении обвиняемого в растрате 492 млн гривен директора ЗТМК.

 

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