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  • Несмотря на объявленный Кабмином карантин, Елена Зеленская посетила две школы
11 марта 2020, среда, 20:13 74
Политика 2020-03-11T20:14:33+02:00
Українські Новини
Несмотря на объявленный Кабмином карантин, Елена Зеленская посетила две школы

Несмотря на объявленный Кабмином карантин, Елена Зеленская посетила две школы

Надежда Комендантова
Первая леди, Коронавирус, Карантин в школах Киева, Елена Зеленская, карантин в Украине

В то время, как в Киеве ограничили массовые мероприятия и объявили о закрытии на карантин школ, супруга Президента Украины Елена Зеленская посетила школы Киева и Киевской области, чтобы посмотрть, как изменилось питание школьников. 

Об этом первая леди Украины сообщила у себя в Facebook.

В частности, она ознакомилась с новыми для украинских учебных заведений подходами к питанию и рецептурами в рамках программы по улучшению питания школьников "Новое школьное питание Cult Food" кулинарного эксперта и общественного активиста Евгения Клопотенка, который сопровождал первую леди во время ее визитов.

"Тот, кто действительно имеет желание сделать, обязательно найдет возможности и сделает. Ярким подтверждением этого является киевская специализированная школа № 125, в Днепровском районе, и УВК "Гимназия "Перспектива" в Борисполе, у которых мы вместе с кулинарным экспертом и общественным активистом Евгением Клопотенком сегодня "завтракали" и "обедали", - написала Зеленская.

Фото: facebook/Елена ЗеленскаяФото: facebook/Елена Зеленская

"Качественно свежее меню, рационально подобранные вкусовые сочетания, эстетически подана пища, возможность выбрать блюдо на свой вкус - вот лишь часть нововведений, которые предлагает эта программа", - сообщила первая леди.

Первая леди также рассказала, чем теперь кормят школьников и как организовано питание в учебных заведениях. 

"На практике в школах, которые посетили, это выглядит так: несколько блюд, среди которых ученики могут выбрать именно то, которое хочется; компьютерные программы для расчета калорий и разнообразия меню; обязательный контроль потенциальных аллергенов в блюдах, о которых заранее предупреждают (например, цитрусовые, молоко). Результат - гарантированно накормлены дети, потому что собственными глазами видела, как им подходит (я тоже не удержалась и попробовала локшинник с молочным соусом - действительно вкусно!), и довольные родители", - написала Зеленская. 

 

Напомним, ранее Зеленская почтила память Тараса Шевченко в образе от Prada за 85 тысяч гривен

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