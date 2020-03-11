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11 марта 2020, среда, 19:25 25
Мир 2020-03-11T19:25:19+02:00
Українські Новини
Из-за коронавируса Великобритания выделит $39 млрд для стимулирования экономики

Из-за коронавируса Великобритания выделит $39 млрд для стимулирования экономики

Елизавета Кесельман
Экономика, Великобритания, Коронавирус, падение экономики
Великобритания.Фото: pixabay
Великобритания.Фото: pixabay

Эпидемия коронавируса по всему миру привела к падению экономики во многих странах. Так, в Великобритании, министерство финансов объявило о плане стимулировании экономики в связи с кризисом. Об этом заявил министр финансов Британии Раши Сунак, передает Bloomberg.

Отмечается, финансовые стимулы, финансовые стимулы, которые подготовило бизнесу правительство Великобритании, будут включать снижение налогов и выдачу кредитов малому бизнесу.

Финансовую помощь Минфин Великобритании согласовал с Банком Англии — центральным банком Великобритании. Последний 11 марта снизил уровень ключевой ставки с 0,75% годовых до 0,25% годовых, то есть в три раза.

"Я знаю, насколько люди взволнованы. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы удержать страну и наших людей здоровыми и финансово защищенными", — сообщил Сунак.

5 млрд фунтов стерлингов должны выделить Национальной службе здравоохранения. Часть средств получат люди, которым из-за подозрения на наличие коронавируса нужно было самоизолироваться, а остальные получит бизнес с менее чем 250 работниками (таких компаний в Великобритании около 2 миллионов).

Как сообщали Українські Новини, ранее в Китае выпустили первые "коронавирусные облигации"

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