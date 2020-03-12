Джаред Лето предложил сделать из Рыбальского моста парк и назвать в свою честь

Лидер группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето предложил превратить полуразрушенный Рыльский мост в парк.

Об этом фронтмен рок-группы написал в своем Instagram, сопроводив запись видео о том, как он летом во время своего визита в Киев поднимался на вернхнюю часть Рыбальского моста.

"Одна из моих любимых вещей во время приездов в Киев — все мосты, по которым я поднимаюсь", — заявил Джаред.

Также музыкант предложил сделать из этого места парк и назвать в его честь.

"Я слышал, что они закрывают этот ржавый старый мост, над которым работали последние 20 лет... Это классное место, и многие люди любят проводить там время. Может быть, они могли бы превратить его в парк? "Парк Лето" звучало бы хорошо", — написал музыкант.

Рыбальский вантовый мост — мост через гавань Днепра. Открыт 23 сентября 1963 года. Находился в северной части Подола. Обеспечивал автомобильную связь между Подолом и Рыбальским островом, но сейчас часть моста снесена. На месте современного Рыбальского моста должен появиться новый мост для заезда транспорта на Подольский мост, для чего планируется снесение также и конторы Речного порта. До весны 2020 года на Рыбальском мосту гуляли киевляне.

Как сообщали Українські Новини, голливудский актер и рок-музыкант, фронтмен группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето во время видеочата на своей странице в Instagram пообщался с украинкой.

Известный американский певец и актер Джаред Лето не знает, где сейчас находится муляж его головы, с которым он появился на бале института костюма Met Gala-2019 в Нью-Йорке.