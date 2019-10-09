Джаред Лето потерял голову

Известный американский певец и актер Джаред Лето не знает, где сейчас находится муляж его головы, с которым он появился на бале института костюма Met Gala-2019 в Нью-Йорке. Об этом сообщает "Meduza".

В интервью GQ Лето сказал, что понятия не имеет, куда делся муляж после бала. Актер предположил, что голову украли.

Случайно нашедшему голову Джаред Лето предложил отнести ее в ближайший магазин Gucci (именно этот дом моды одевал актера на бал) и "обменять на грязные кеды".

Отмечается, что с запасной головой Лето на Met Gala фотографировались многие другие гости. Например, Кендалл Дженнер, Джимми Феллон и Шон Мендес.



Напомним, ранее Джаред Лето пообщался в видеочате с украинкой и пригласил на свой концерт в Киеве.



Глава компаний Tesla и Space X Илон Маск появился с девушкой на благотворительном мероприятии Met Gala.



В 2014 году Джаред Лето, Уилл Смит и Том Харди получили роли в "Отряде самоубийц".



В 2010 году Джаред Лето из 30 Seconds to Mars посвятил песню бывшему Президенту России Дмитрию Медведеву.





