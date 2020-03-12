Джаред Лето запропонував зробити з Рибальського мосту парк і назвати на свою честь

Лідер групи Thirty Seconds to Mars Джаред Лето запропонував перетворити напівзруйнований Рильський міст на парк.

Про це фронтмен рок-групи написав у своєму Instagram, супроводивши запис відео про те, як він влітку під час свого візиту в Київ піднімався на вернхнюю частина Рибальського мосту.

"Одна з моїх улюблених речей під час приїздів до Києва — всі мости, по яким я піднімаюся", — заявив Джаред.

Також музикант запропонував зробити з цього місця парк і назвати на його честь.

"Я чув, що вони закривають цей іржавий старий міст, над яким працювали останні 20 років... Це класне місце, і багато людей люблять проводити там час. Може бути, вони могли б перетворити його на парк? "Парк Лето" звучало б добре", — написав музикант.

Рибальський вантовий міст — міст через гавань Дніпра. Відкритий 23 вересня 1963 року. Знаходився в північній частині Подолу. Забезпечував автомобільну зв'язок між Подолом і Рибальським островом, але зараз частина мосту знесена. На місці сучасного Рибальського моста повинен з'явитися новий міст для заїзду транспорту на Подільський міст, для чого планується знесення також і контори Річкового порту. До весни 2020 року на Рибальському мосту гуляли кияни.

Як повідомляли Українські Новини, голлівудський актор і рок-музикант, фронтмен гурту 30 Seconds to Mars Джаред Лето під час відеочату на своїй сторінці в Instagram поспілкувався з українкою.

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