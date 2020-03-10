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10 марта 2020, вторник, 21:00 15
Общество 2020-03-10T21:00:01+02:00
Українські Новини
Местами вернутся морозы, дожди зальют всю Украину: прогноз погоды на среду

Местами вернутся морозы, дожди зальют всю Украину: прогноз погоды на среду

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Карпатах, погода в Одессе
Дождь. Фото: pixabay
Дождь. Фото: pixabay

11 марта в Киеве облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5 градусов, днем +9…+11 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь, ветер западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…+7 градусов, днем +7…+13 градусов.

В Карпатах ночью без осадков, днем дождь, температура ночью и днем -1…+4 градуса.

В Моршине ночью без осадков, днем небольшой дождь, температура ночью +2…+4 градуса, днем +8…+10 градусов.

В Трускавце ночью без осадков, днем небольшой дождь, температура ночью +2…+4 градуса, днем +8…+10 градусов.

В Сваляве ночью без осадков, днем дождь, температура ночью +2…+4 градуса, днем +7…+9 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь, ночью и утром местами туман, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +8…+13 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 7-12 м/с, в Винницкой области порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +8…+14 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +8…+14 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +11…+17 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +11…+16 градусов.

В Ялте ночью небольшой дождь, днем без осадков. Температура ночью +4…+6 градусов, днем +12…+14 градусов.

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