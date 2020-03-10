Местами вернутся морозы, дожди зальют всю Украину: прогноз погоды на среду

11 марта в Киеве облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь, ветер западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +3…+5 градусов, днем +9…+11 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь, ветер западный, 7-12 м\/с, днем порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью 0…+7 градусов, днем +7…+13 градусов. В Карпатах ночью без осадков, днем дождь, температура ночью и днем -1…+4 градуса. В Моршине ночью без осадков, днем небольшой дождь, температура ночью +2…+4 градуса, днем +8…+10 градусов. В Трускавце ночью без осадков, днем небольшой дождь, температура ночью +2…+4 градуса, днем +8…+10 градусов. В Сваляве ночью без осадков, днем дождь, температура ночью +2…+4 градуса, днем +7…+9 градусов. На севере Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь, ночью и утром местами туман, ветер западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +8…+13 градусов. В центре Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 7-12 м\/с, в Винницкой области порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +8…+14 градусов. На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь, ветер юго-западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +8…+14 градусов. На юге Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +11…+17 градусов. В Крыму облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +11…+16 градусов. В Ялте ночью небольшой дождь, днем без осадков. Температура ночью +4…+6 градусов, днем +12…+14 градусов. Как сообщали Українські Новини, Киев в начале рабочей недели окутал густой туман. Ранее синоптики дали прогноз погоды на весну с возвращением зимы в марте и изнуряюще жарким маем.