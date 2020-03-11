Второй человек в мире излечился от ВИЧ

40-летний Адам Кастильехо стал вторым человеком в истории, которого удалось вылечить от ВИЧ, пишет BBC Украина.

По словам врачей, с момента, когда человек прекратил прием антиретровирусных препаратов, прошло уже 30 месяцев, и следов повторного появления вируса в его организме не обнаружено.



"Следы вирусных частиц, которые могут самостоятельно проникать в иммунные клетки и заражать их, не появлялись в крови, а также спинномозговой жидкости, кишечнике или в лимфе пациента в течение 30 месяцев. Мы считаем, что теперь можно говорить, что пациент вылечился от ВИЧ", - говорят исследователи.



Диагноз Кастильехо поставили еще в 2003 году, когда ему было 23. Справиться с ВИЧ ему помогла операция по пересадке стволовых клеток спинного мозга, которую три года назад мужчине сделали в рамках лечения рака - еще одной болезни, которую ему диагностировали.



Донор стволовых клеток, которые пересадили Кастильехо, имел редкую генетическую мутацию, которая не позволяет некоторым видам ВИЧ заражать клетки иммунной системы.



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