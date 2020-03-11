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Круглый стол: "Полная блокада Донбасса и Крыма, в чем разница для украинских властей между Крымом и Донбассом?"

11 марта 2020, среда, 12:15 1542
Медицина 2020-03-11T12:18:30+02:00
Українські Новини
Второй человек в мире излечился от ВИЧ

Второй человек в мире излечился от ВИЧ

Валерия Драгомирова
ВИЧ, Излечение от ВИЧ, Иммунные клетки
Медицина. Фото: pixabay
Медицина. Фото: pixabay

40-летний Адам Кастильехо стал вторым человеком в истории, которого удалось вылечить от ВИЧ, пишет BBC Украина.

По словам врачей, с момента, когда человек прекратил прием антиретровирусных препаратов, прошло уже 30 месяцев, и следов повторного появления вируса в его организме не обнаружено.

"Следы вирусных частиц, которые могут самостоятельно проникать в иммунные клетки и заражать их, не появлялись в крови, а также спинномозговой жидкости, кишечнике или в лимфе пациента в течение 30 месяцев. Мы считаем, что теперь можно говорить, что пациент вылечился от ВИЧ", - говорят исследователи.

Диагноз Кастильехо поставили еще в 2003 году, когда ему было 23. Справиться с ВИЧ ему помогла операция по пересадке стволовых клеток спинного мозга, которую три года назад мужчине сделали в рамках лечения рака - еще одной болезни, которую ему диагностировали.

Донор стволовых клеток, которые пересадили Кастильехо, имел редкую генетическую мутацию, которая не позволяет некоторым видам ВИЧ заражать клетки иммунной системы.

Как сообщали Українські Новини, в Украине 176 человек умерли из-за СПИДа в январе. 

Ранее Минздрав утвердил новый клинический протокол лечения и профилактики ВИЧ-инфекции.

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