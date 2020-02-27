В Украине 176 человек умерли из-за СПИДа в январе

В январе 2020 года в Украине официально зарегистрировано 1268 новых случаев ВИЧ-инфекции, в 322 пациентов диагностирован СПИД, а 176 человек умерли от СПИДа. В декабре же от заболевания умерли 200 человек, что говорит о снижении смертности от заболевания.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Центра общественного здоровья в Украине.

Там отмечают, что в последние годы ее время число новых случаев инфицирования ВИЧ и число смертей от СПИДа сократилось. И наоборот, людей, которые получают лечение, стало больше. При этом, много людей, которые имеют высокий риск инфицирования ВИЧ, ограничены в доступе к профилактике. А люди, живущие с ВИЧ, недостаточно охвачены лечением и уходом.

Фото: Центр общественного здоровья в Украине.

Всего с начала эпидемии в мире 74,9 млн чел заразились ВИЧ и 32 млн умерли от болезней, которые вызывает СПИД.

По данным Центра общественного здоровья, самым распространенным путем инфицирования ВИЧ в Украине по состоянию на 1 ноября этого года остается половой путь передачи инфекции.

В сообщении отмечают, что если вовремя выявить ВИЧ и начать лечение, то это гарантирует полноценную жизнь. Тестирование на ВИЧ в Украине является бесплатным. Эту услугу пока могут предоставлять все учреждения здравоохранения первичного звена и около тысячи вторичной и третичной.

Ранее Українські Новини писали о том, что Минздрав утвердил новый клинический протокол лечения и профилактики ВИЧ-инфекции.

Вместе с этим, часть средств, которые должны были быть потрачены на лечение ВИЧ, использовались не по назначения.