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Круглый стол: "Полная блокада Донбасса и Крыма, в чем разница для украинских властей между Крымом и Донбассом?"

11 марта 2020, среда, 11:39 4095
Общество 2020-03-11T11:39:02+02:00
Українські Новини
Экс-мэр Ирпеня требует от Минздрава ввести карантин

Экс-мэр Ирпеня требует от Минздрава ввести карантин

Татьяна Зотова
Карантин, Ирпень, Коронавирус, Владимир Карплюк
Бывший мэр города Ирпень Киевской области Владимир Карплюк Фото: Украинское фото
Бывший мэр города Ирпень Киевской области Владимир Карплюк Фото: Украинское фото

11 марта экс-мэр Владимир Карплюк на своей странице в Facebook опубликовал требование к Минздраву объявить карантин и разработать дальнейшую стратегию борьбы с коронавирусом, мотивируя это тем, что Украина не готова к пандемии. Карплюк требует у властей передать в Ирпень минимум 500 тестов на коронавирус и обещает ввести бессрочный карантин в Ирпене с 23 марта в случае отсутствия действий со стороны государства, информирует портал provokator.info.

Вместе с тем бывший мєр требует средства на финансирование реконструкции инфекционного отделения как от государства, так и от предпринимателей города Ирпень.

Данное заявление вызвало ряд возмущений в соцсетях, ведь Владимир Карплюк давно не имеет никакого отношения к управлению городом и не имеет права объявлять карантин, а тем более требовать средства у государства и предпринимателей города. Жители Ирпеня подчеркивают, что не нужно было строить набережные, а направлять эти средства на строительство и реставрацию больниц.

Это уже не первый случай, когда Владимир Карплюк говорит и решает от имени действующей власти. 13 ноября экс-мэр заблокировал работу Ирпенского городского совета, призвав работников к объявлению бойкота. Об этом на странице в Facebook сообщил политический эксперт Николай Спиридонов.

По его словам, бойкот депутатов Ирпенского горсовета 13 ноября связан с уголовными делами, которые прокуратура завела на Владимира Карплюка.

Напомним, экс-мэр Владимир Карплюк фигурирует во многих уголовных делах, в частности, в растрате бюджетных средств, за что предстанет перед судом 23 марта. Интересен и тот факт, что заседание суда совпадает с датой объявления Карплюком карантина в Ирпене. Таким образом, в случае введения карантина, судебное заседание вынуждены будут отменить.

Как сообщали Українські Новини, в канун прошедших мартовских праздников бывший премьер-министр Алексей Гончарук полетел Португалию с бывшим скандальным мэром Ирпеня Владимиром Карплюком. Об этом в блоге на сайте "Украинской правда" написала журналист и преподаватель Ирина Федорив.

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