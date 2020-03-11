Топ-менеджмент Укргазбанка отмывал для Маркаровой нелегальные доходы, - депутат

Народный депутат из фракции "Слуга народа", а в недалеком прошлом – журналист-расследователь Александр Дубинский обвинил экс-главу Минфина Оксану Маркарову в финансовых злоупотреблениях. Об этом парламентарий написал на персональной странице в социальной сети Facebook.

"Считаю, что в связи с отставкой министра финансов Маркаровой и вскрывающихся многомиллиардных схем с ОВГЗ, правоохранителям следует обратить внимание на связь экс-министра финансов с топ-менеджментом государственного Укргазбанка, который был звеном в цепи отмывания нелегальных доходов Маркаровой и ее семьи", - указал Дубинский.

Нардеп считает, что для обналичивания средств в интересах семьи Маркаровой использовалась схема "депозитных бонусов", когда за размещения крупных вкладов выплачивались фиктивные миллионные премии топам Укргазбанка, обналичивались, и выплачивались экс-министру.

Бонусы начислялись за крупные остатки на счетах госкомпаний и выплачивались, к примеру, через жену одного из членов правления Укргазбанка, которая работает ФОП-парикмахером.

"Аналогичная схема массово реализовывалась в регионах, через областные дирекции Укргазбанка", - подчеркнул в своей заметке Александр Дубинский.

Он констатировал, что данное дело расследует НАБУ, а все материалы можно истребовать для изучения новому генпрокурору.

Как сообщали Українські Новини, заработная плата бывшего министра финансов Оксаны Маркаровой за февраль составила 43,2 тыс. гривен, в то время как в декабре она заработала 66 тыс. гривен. Заработная плата ее заместителей - от 44,6 тыс. до 67 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 111,6 тыс. гривен.