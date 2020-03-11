Всемирный день почки и борьбы с кибер-цензурой: что еще отмечают 11 марта

Сегодня, 12 марта, в мире отмечают Всемирный день борьбы с кибер-цензурой, а также Всемирный день почки. Также сегодня Литва отмечает День восстановления независимости, а Республика Маврикий празднует День Независимости. Кроме того, 12 марта День посадки деревьев в Китае и на Тайване. В США отмечают Национальный день Milky Way и Национальный день блинчиков. Неофициально 12 марта можно отметить День распития белого вина, День прощания с воображаемым другом, День скорби по несостоявшемуся сексу, День откровенных разговоров о сексе. По православному календарю в этот день почитается память святого Порфирия, епископа Гизского. В народе погоду в этот день определяли по ветру: если ветер подует с юга или с юго-запада, следует ждать скорого потепления. Именины празднуют: Прокоп Тит Степан Макар Яков Юлиан Маркиан Тимофей Фалилей Прогноз погоды По прогнозу погоды Гидрометеорологического центра на 12 марта по всей территории Украины, кроме юга, небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью 0…+6 градуса, днем +8…+16 градусов. Прогноз погоды на 12 марта. Карта: Укргидрометцентр По курсу валют Нацбанка на сегодня, курс гривны к доллару понизил на 39,20 коп. до 25,3135 UAH\/USD. Курс евро на 12 марта установлен на уровне 28,7916 UAH\/EUR. Также Українські Новини уже поделились гороскопом здоровья на 12 марта для всех знаков зодиака.