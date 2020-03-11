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11 марта 2020, среда, 05:00 42
Lifestyle 2020-03-11T09:00:03+02:00
Українські Новини
Всемирный день почки и борьбы с кибер-цензурой: что еще отмечают 11 марта

Всемирный день почки и борьбы с кибер-цензурой: что еще отмечают 11 марта

Ярина Вацяк
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Кибер-цензура. Фото: pixabay.com
Кибер-цензура. Фото: pixabay.com

Сегодня, 12 марта, в мире отмечают Всемирный день борьбы с кибер-цензурой, а также Всемирный день почки.

Также сегодня Литва отмечает День восстановления независимости, а Республика Маврикий празднует День Независимости.

Кроме того, 12 марта День посадки деревьев в Китае и на Тайване.

В США отмечают Национальный день Milky Way и Национальный день блинчиков.

Неофициально 12 марта можно отметить День распития белого вина, День прощания с воображаемым другом, День скорби по несостоявшемуся сексу, День откровенных разговоров о сексе.

По православному календарю в этот день почитается память святого Порфирия, епископа Гизского.

В народе погоду в этот день определяли по ветру: если ветер подует с юга или с юго-запада, следует ждать скорого потепления.

Именины празднуют:

  • Прокоп
  • Тит
  • Степан
  • Макар
  • Яков
  • Юлиан
  • Маркиан
  • Тимофей
  • Фалилей

Прогноз погоды

По прогнозу погоды Гидрометеорологического центра на 12 марта по всей территории Украины, кроме юга, небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+6 градуса, днем +8…+16 градусов.

Прогноз погоды на 12 марта. Карта: УкргидрометцентрПрогноз погоды на 12 марта. Карта: Укргидрометцентр

По курсу валют Нацбанка на сегодня, курс гривны к доллару понизил на 39,20 коп. до 25,3135 UAH/USD. Курс евро на 12 марта установлен на уровне 28,7916 UAH/EUR.

Также Українські Новини уже поделились гороскопом здоровья на 12 марта для всех знаков зодиака.

 

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