Всемирный день почки и борьбы с кибер-цензурой: что еще отмечают 11 марта

Сегодня, 12 марта, в мире отмечают Всемирный день борьбы с кибер-цензурой, а также Всемирный день почки.

Также сегодня Литва отмечает День восстановления независимости, а Республика Маврикий празднует День Независимости.

Кроме того, 12 марта День посадки деревьев в Китае и на Тайване.

В США отмечают Национальный день Milky Way и Национальный день блинчиков.

Неофициально 12 марта можно отметить День распития белого вина, День прощания с воображаемым другом, День скорби по несостоявшемуся сексу, День откровенных разговоров о сексе.

По православному календарю в этот день почитается память святого Порфирия, епископа Гизского.

В народе погоду в этот день определяли по ветру: если ветер подует с юга или с юго-запада, следует ждать скорого потепления.

Именины празднуют:

Прокоп

Тит

Степан

Макар

Яков

Юлиан

Маркиан

Тимофей

Фалилей

Прогноз погоды

По прогнозу погоды Гидрометеорологического центра на 12 марта по всей территории Украины, кроме юга, небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+6 градуса, днем +8…+16 градусов.

Прогноз погоды на 12 марта. Карта: Укргидрометцентр

По курсу валют Нацбанка на сегодня, курс гривны к доллару понизил на 39,20 коп. до 25,3135 UAH/USD. Курс евро на 12 марта установлен на уровне 28,7916 UAH/EUR.

Также Українські Новини уже поделились гороскопом здоровья на 12 марта для всех знаков зодиака.