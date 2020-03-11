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11 марта 2020, среда, 05:28 368 Инфографика
Lifestyle 2020-03-11T08:05:01+02:00
Українські Новини
Близнецам не следует вступать в конфликты, а Весам нужно сменить обстановку — гороскоп на среду

Близнецам не следует вступать в конфликты, а Весам нужно сменить обстановку — гороскоп на среду

Елена Новикова
Гороскоп, советы астрологов, астрологический прогноз, гороскоп на каждый день, гороскоп на сегодня
Гороскоп. Фото: pixabay
Гороскоп. Фото: pixabay

11 марта у многих знаков зодиака будет хороший день. Даже дождливая погода не сможет испортить настроение. Подробнее о том, что звезды приготовили всем знакам зодиака на среду, 11 марта, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки астрологическому прогнозу.Чем выше показатель энергии, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки астрологическому прогнозу.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Овнов ждет новый виток карьеры. В среду представителям этого знака необходимо быть максимально собранными, чтобы показать свою компетентность с лучшей стороны.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Звезды советуют Тельцам не бояться брать на себя ответственность в этот день. В среду представители этого знака смогут с легкостью добиться успеха во всем.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

В среду звезды советуют Близнецам не вступать конфликты. Это может привести к серьезным проблемам в будущем.

Рак (21 июня – 22 июля)

Звезды уверяют, что Ракам необходимо быть готовыми к тому, что придется ответить за свои действия. Но бояться этого не следует, ведь правда в среду будет на стороне Раков.

Лев (23 июля – 22 августа)

Лучшего дня для того, чтобы начать исполнять свои цели, не представится еще долго. Звезды советуют не упускать этот шанс, а начинать действовать.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Девам звезды советуют побаловать себя в этот день. В среду можно позволить себе немного больше, чем обычно.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Для того, чтобы побороть скуку, звезды советуют Весам сменить обстановку в этот день. Это поможет перезагрузиться.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Звезды не советуют Скорпионам принимать ответственные решения в этот день. То, что покажется правильным в среду, уже в четверг может оказаться катастрофой.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

В среду Стрельцам следует тщательно перепроверять каждый свой шаг, ведь в этот день они будут склонны к рассеянности.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Козерогам в этот день стоит помнить, что в отношениях нет победителей и проигравших. Звезды советуют в среду искать компромиссы во всем и избегать конфликтов.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Водолеев ждет насыщенный день. Звезды советуют в этот день расходовать энергию экономно, чтобы ее хватило до вечера

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

В среду Рыбам придется хорошенько потрудиться над очень важным делом. Звезды не советуют привлекать к этому кого-то еще, ведь это только все застопорит.

Как сообщали Українські Новини, 11 марта отмечают Всемирный день почки и борьбы с кибер-цензурой.

Такжу 11 февраля некоторым знакам зодиака следует обратить особое внимание на свое самочувствие.

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