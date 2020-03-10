Право быть или не быть в команде оставляю за собой, — замминистра по делам ветеранов Терещенко ушел в отставку

Заместитель министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Александр Терещенко написал заявление об увольнении.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Заявление написано собственнопротезно, за несколько дней, возможно, недель, мое "государственное строительство" станет историей", — написал он.

Также Терещенко отметил, что не будет комментировать новые кадровые назначения в Кабинете Министров.

"Никогда не ставил собственные амбиции выше интересов государственных, но есть предел, который я не пересеку при любых условиях. Никогда не пересеку, потому что перестану быть собой. Не буду комментировать кадровые изменения в новом правительстве, однако право решать быть или не быть в команде новоназначенного министра оставляю за собой", — добавил он.

Терещенко сообщил, что он будет выполнять обязанности замминистра до назначения нового человека на этой должности.

Как сообщали Українські Новини, министр по делам ветеранов Сергей Бессараб задекларировал 2 машины, 95 тыс. гривен пенсии и 887 тыс. гривен зарплаты за 2019 год.

Рада утвердила список министров Кабмина. Новым премьер-министром стал Денис Шмыгаль.