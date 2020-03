Коломойский не будет поставлять газ ОПЗ

Наблюдательный совет крупного производителя аммиака и карбамида Одесского припортового завода (ОПЗ, Одесская область) отменил конкурс по отбору поставщика давальческого сырья для предприятия.

Об этом на свой странице в социальной сети Facebook сообщил первый заместитель председателя правления ОПЗ Николай Щуриков, передают Українськi Новини.

"Набсовет ОПЗ отменил конкурс на отбор давальца, несмотря на привлекательные предложения участников. Как я и говорил ранее, набсовет намеренно создавал условия для срыва конкурса. Надеюсь, что эти факты в ближайшее время будут изучаться правоохранительными органами", - написал он.

По словам Щурикова, если бы было принято предложение "Укрнефтебурения", то этот договор предоставил бы возможность не только исправить финансовое положение ОПЗ, но и рассчитаться со значительным количеством задолженности предприятия.

Как сообщали Українськi Новини, в начале марта частное акционерное общество "Укрнефтебурение" по результатам финального этапа конкурса сделало лучшее ценовое предложение на конкурсе по отбору поставщика давальческого сырья для ОПЗ. При этом официальный результат должен был быть обнародован 10 марта.

В конкурсе участвовали следующие компании: IBE Trade (США), Basis Trade AG (Швейцария), MADDOX SA (Швейцария), а также украинские компании: ООО "Тех Пром Газ", ООО "Торговый Дом "Сокар Украина", "Укрнефтебурение", ООО "Юг Газ" и ООО "Агро Газ Трейдинг".

В январе ОПЗ объявил конкурс по отбору поставщика давальческого сырья.

99,5667% акций ОПЗ принадлежит государству и управляется Фондом государственного имущества.

44,9% акций "Укрнефтебурения" принадлежит кипрской Deripon Comercial Ltd, по 22,5% - британскими Ares Systems Ltd и Ariana Bussines Ltd, еще 10% компании принадлежит нидерландской JKX Ukraine B.V.

По утверждению бывшего председателя депутатской группы "Партия "Відродження" в Верховной Раде Виталия Хомутынника, "Укрнефтебурение" аффилированно с ним и бизнесменом Игорем Коломойским.