подписаться на рассылку
24.55 24.94
27.15 27.78
˟
05 марта 2020, четверг, 10:59 834 Документ
Медицина 2020-03-05T11:33:06+02:00
Українські Новини
Скалецкая оформила свою обсервацию в Новых Санжарах как командировку с сохранением зарплаты

Скалецкая оформила свою обсервацию в Новых Санжарах как командировку с сохранением зарплаты

Татьяна Зотова
Зарплата, Минздрав, Зоряна Скалецкая, Новые Санжары, обсервация
Зоряна Скалецкая Фото: Минздрав
Зоряна Скалецкая Фото: Минздрав

Уволенная решением Верховной Рады Украины министр здравоохранения Зоряна Скалецкая на время добровольного пребывания на обсервации в оздоровительном центре НГУ в Новых Санжарах (Полтавская область) фактически пребывала в командировке.

Об этом Информационному агентству Українські Новини стало известно из официального ответа Министерства здравоохранения Украины на соответствующий информационный запрос редакции.

"В соответствии с приказом Минздрава Украины от 20 февраля 2020 года №34-км "О командировке Скалецкой З.С." с 21 февраля до 06 марта 2020 года Скалецкая Зоряна Степановна, Министр здравоохранения Украины (на момент издания приказа, - Ред), находится в командировке в г. Полтава и Полтавской области", - отмечается в официальном ответе Минздрава Украины.

Вместе с тем, в документе указано, что за дни пребывания в командировке Скалецкой Зоряне Степановне начисляется средняя заработная плата в соответствии с Порядком учета средней заработной платы, утвержденным постановлением Кабинета министров Украины от 08 февраля 1995 года №100.

Как сообщали Українські Новини, Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, которая добровольно осталась в изоляции вместе с эвакуированными из Уханя, объяснила разницу между обсервацией и карантином. Обсервация - это пребывание здоровых людей в условиях изоляции. Об этом министр рассказала в видеообращении, которое выложила в Facebook.

"Хотела бы уточнить. Обсервация и карантин существенно отличаются. Карантин - это тот режим, который объявляется на зоне, на определенной территории, которая имеет значительное распространение заражения и где нужно контролировать передвижение людей", - отметила она.

Обсервация же, по ее словам, означает нечто иное.

Больше новостей о: Зарплата Минздрав Зоряна Скалецкая Новые Санжары обсервация

В Новых Санжарах сегодня заканчивается карантин...
Маска от коронавируса не спасет: в Минздраве расск...
Зеленский завтра посетит Новые Санжары, где эвакуи...
Гончарук ушел – Шмыгаль пришел: в Украине заменили...
Зеленский прилетел в Полтавскую область и посетит Новые Санжары
Весной в армию призовут 16,5 тыс. человек: подробности
Новости
Офис генпрокурора отказался открывать дело о возможных злоупотреблениях Венедиктовой 11:50
Зеленский уволил двух членов Нацсовета по телевидению и переназначил двух по своей квоте 11:48
Уманский приступил к обязанностям министра финансов 11:47
В Республике Сербской зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом 11:45
Зеленский. Фото: Офис Президента
Зеленский прилетел в Полтавскую область и посетит Новые Санжары 11:38
больше новостей
Блюда в столовой Верховной Рады
В столовой Верховной Рады появилось постное меню: цены и фото блюд 18:55
Три кандидата отказались от постов в правительстве Шмыгаля, - СМИ 13:25
Пенсия. Фото: dengi.ua
Повышение пенсий перенесли: когда проиндексируют выплаты и сколько добавят 05:30 Инфографика
Сильные дожди со снегом: в Украине объявили штормовое предупреждение 09:48 Карта
СМИ нашли в ГАСКе киевских Бонни и Клайда: влюбленных заподозрили в схемах, вымогательстве и коррупции 13:25
больше новостей
Абонплата за газ: за каждый день просрочки украинцы будут получать огромные штрафы 06:00
Анализы заболевшего коронавирусом мужчины отправят в Лондон для проверки 15:40
Пенсия. Фото: dengi.ua
Повышение пенсий перенесли: когда проиндексируют выплаты и сколько добавят 05:30 Инфографика
Блюда в столовой Верховной Рады
В столовой Верховной Рады появилось постное меню: цены и фото блюд 18:55
Зеленский завтра посетит Новые Санжары, где эвакуированных из Китая выпишут после карантина 12:29 Дополнено
больше новостей
В Новых Санжарах сегодня заканчивается карантин
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok