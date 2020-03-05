Скалецкая оформила свою обсервацию в Новых Санжарах как командировку с сохранением зарплаты

Уволенная решением Верховной Рады Украины министр здравоохранения Зоряна Скалецкая на время добровольного пребывания на обсервации в оздоровительном центре НГУ в Новых Санжарах (Полтавская область) фактически пребывала в командировке.

Об этом Информационному агентству Українські Новини стало известно из официального ответа Министерства здравоохранения Украины на соответствующий информационный запрос редакции.

"В соответствии с приказом Минздрава Украины от 20 февраля 2020 года №34-км "О командировке Скалецкой З.С." с 21 февраля до 06 марта 2020 года Скалецкая Зоряна Степановна, Министр здравоохранения Украины (на момент издания приказа, - Ред), находится в командировке в г. Полтава и Полтавской области", - отмечается в официальном ответе Минздрава Украины.

Вместе с тем, в документе указано, что за дни пребывания в командировке Скалецкой Зоряне Степановне начисляется средняя заработная плата в соответствии с Порядком учета средней заработной платы, утвержденным постановлением Кабинета министров Украины от 08 февраля 1995 года №100.

Как сообщали Українські Новини, Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, которая добровольно осталась в изоляции вместе с эвакуированными из Уханя, объяснила разницу между обсервацией и карантином. Обсервация - это пребывание здоровых людей в условиях изоляции. Об этом министр рассказала в видеообращении, которое выложила в Facebook.

"Хотела бы уточнить. Обсервация и карантин существенно отличаются. Карантин - это тот режим, который объявляется на зоне, на определенной территории, которая имеет значительное распространение заражения и где нужно контролировать передвижение людей", - отметила она.

Обсервация же, по ее словам, означает нечто иное.