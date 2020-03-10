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10 марта 2020, вторник, 11:14 637
Общество 2020-03-10T12:15:02+02:00
Українські Новини
На востоке Украины впервые пройдет фестиваль европейского кино

На востоке Украины впервые пройдет фестиваль европейского кино

Валерия Драгомирова
Кино, восток Украины, Фестиваль европейского кино
Кадр из фильма
Кадр из фильма "Портрет девушки в огне". Фото: Arthouse Traffic

С 19 марта по 1 апреля 2020 при поддержке Представительства Европейского Союза в Украине состоится первый Фестиваль европейского кино в Мариуполе, Бердянске, Славянске, Краматорске, Мелитополе и Северодонецке. Об этом сообщает пресс-служба Arthouse Traffic.

В программе мероприятия – шесть фильмов-триумфаторов европейских фестивалей, которые демонстрируют мультикультурность Европы и ее граждан, и помогают принять себя и других через искусство. Лозунг фестиваля – "Воспринимай и принимай".

Торжественное открытие фестиваля состоится 19 марта в Мариуполе. Первой зрителям покажут испанскую комедию "Чемпионы", лауреата национальной премии Гойя. Ее главный герой – приговоренный к общественным работам тренер по баскетболу, который получает задание сделать чемпионов из команды людей с ментальными нарушениями.

Из программы Каннского кинофестиваля также продемонстрируют французскую мелодраму "Портрет девушки в огне", которая рассказывает о любви двух женщин в Бретани конца XVIII века.

"Работа без авторства" – немецкая драма, основанная на биографии немецкого художника Герхарда Рихтера, чье детство пришлось на нацистские годы. Лента получила премию молодежного жюри Венецианского кинофестиваля.

Главные герои трагикомедии "Зимние мухи" – двое непоседливых мальчиков-подростков отправляются в непростое путешествие, которое в конечном итоге превращается в историю взросления. Мировая премьера картины состоялась на международном кинофестивале в Карловых Варах, где Олмо Омерзу получил премию как лучший режиссер.

Фантастическая сатира "Диамантина" рассказывает о безумной одиссее суперзвезды футбола Диамантино, внешне подозрительно похожего на Криштиану Роналду. Этот португальский фильм стал победителем программы "Неделя критики" Каннского кинофестиваля.

Трагикомическое роуд-муви "Король бельгийцев" отправляет в путешествие короля Бельгии – ему придется возвращаться из Турции домой по суше, преодолевая все балканские границы. Лента отмечена Гран-при Одесского международного кинофестиваля и претендовала на звание лучшей комедии по версии Европейской киноакадемии.

Часть показов пройдет на языке оригинала с украинскими субтитрами, а некоторые фильмы зрителям представят кинокритики Александр Гусев и Анна Дацюк.

Фестиваль Европейского кино начинает серию кинопроектов, которые в будущем пройдут в разных регионах Украины.

Как сообщали Українські Новини, объявлена кинопрограмма фестиваля "Украинская весна" в Брюсселе. 

Ранее украинский фильм о Донбассе стал лауреатом норвежской международной премии.

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