На востоке Украины впервые пройдет фестиваль европейского кино

Кадр из фильма "Портрет девушки в огне". Фото: Arthouse Traffic

Кадр из фильма "Портрет девушки в огне". Фото: Arthouse Traffic

С 19 марта по 1 апреля 2020 при поддержке Представительства Европейского Союза в Украине состоится первый Фестиваль европейского кино в Мариуполе, Бердянске, Славянске, Краматорске, Мелитополе и Северодонецке. Об этом сообщает пресс-служба Arthouse Traffic.

В программе мероприятия – шесть фильмов-триумфаторов европейских фестивалей, которые демонстрируют мультикультурность Европы и ее граждан, и помогают принять себя и других через искусство. Лозунг фестиваля – "Воспринимай и принимай".

Торжественное открытие фестиваля состоится 19 марта в Мариуполе. Первой зрителям покажут испанскую комедию "Чемпионы", лауреата национальной премии Гойя. Ее главный герой – приговоренный к общественным работам тренер по баскетболу, который получает задание сделать чемпионов из команды людей с ментальными нарушениями.

Из программы Каннского кинофестиваля также продемонстрируют французскую мелодраму "Портрет девушки в огне", которая рассказывает о любви двух женщин в Бретани конца XVIII века.

"Работа без авторства" – немецкая драма, основанная на биографии немецкого художника Герхарда Рихтера, чье детство пришлось на нацистские годы. Лента получила премию молодежного жюри Венецианского кинофестиваля.

Главные герои трагикомедии "Зимние мухи" – двое непоседливых мальчиков-подростков отправляются в непростое путешествие, которое в конечном итоге превращается в историю взросления. Мировая премьера картины состоялась на международном кинофестивале в Карловых Варах, где Олмо Омерзу получил премию как лучший режиссер.

Фантастическая сатира "Диамантина" рассказывает о безумной одиссее суперзвезды футбола Диамантино, внешне подозрительно похожего на Криштиану Роналду. Этот португальский фильм стал победителем программы "Неделя критики" Каннского кинофестиваля.

Трагикомическое роуд-муви "Король бельгийцев" отправляет в путешествие короля Бельгии – ему придется возвращаться из Турции домой по суше, преодолевая все балканские границы. Лента отмечена Гран-при Одесского международного кинофестиваля и претендовала на звание лучшей комедии по версии Европейской киноакадемии.

Часть показов пройдет на языке оригинала с украинскими субтитрами, а некоторые фильмы зрителям представят кинокритики Александр Гусев и Анна Дацюк.

Фестиваль Европейского кино начинает серию кинопроектов, которые в будущем пройдут в разных регионах Украины.

Как сообщали Українські Новини, объявлена кинопрограмма фестиваля "Украинская весна" в Брюсселе.



Ранее украинский фильм о Донбассе стал лауреатом норвежской международной премии.