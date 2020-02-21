СБУ и Генпрокуратура подозревают руководительницу киевского ГАСКа Оксану Попович в махинациях, — СМИ

Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора проводят проверку по факту возможных злоупотреблений со стороны и.о. директора Департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля КГГА Оксаны Попович. В конце 2019 года в департаменте провели обыск, сообщают Вести.

В частности, по версии следствия, Оксана Попович в корыстных целях препятствовала субъектам хозяйственной деятельности в выполнении строительных работ, а также способствовать незаконной застройке.

Оксана Попович

Департамент исторически называют центром коррупции в КГГА. Через него проходят все согласования и разрешения на строительство и выделение земельных участков в Киеве. Фактически руководитель подразделения обладает неограниченным влиянием на весь столичный строительный рынок.

"За какие заслуги и качества именно Попович поставили на этот коррупционный поток, сложно сказать. Но нужно отдать должное, стать официальным директором департамента она не спешит – должность и.о. намного безопасней, особенно если прокручиваешь незаконные схемы и пользуешься служебным положением в корыстных целях", — говорится в материале.

Напомним, в 2018 году активисты обвиняли Попович в бездействии и попустительстве руководителям гаражного кооператива "Барвинок" в Подольском районе, которые захватили прилегающие к кооперативу земельные участки и начали коммерческую застройку.

По данным издания, к махинациям Попович привлекает подчиненных. Один из них Андрей Евдокименко, ранее глава отдела контроля за строительством, а ныне — инспектор строительного надзора. Он фигурировал в нескольких скандалах, связанных с превышением должностных полномочий. Например, в 2017 году вместе с еще одним инспектором Евдокименко в состоянии алкогольного или наркотического опьянения вторгся на частную собственность, перепутав адрес проверки. Чиновники вели себя агрессивно, угрожали бизнесмену связями и последствиями. На место вызывали полицию. В результате скандала напарника уволили, а сам Евдокименко сохранил пост.

До КГГА Оксана Попович работала в Дарницком районном суде Киева: за четыре года прошла путь от деловода до заместителя руководителя аппарата. Через месяц после увольнения приобрела новую квартиру стоимостью почти 100 тысяч долларов.