Погоду в Украине испортит атмосферный фронт: синоптик предупредила о непогоде

В Украину идет атмосферный фронт: погода испортится почти везде Вернутся морозы

Погода в Украине резко изменится в среду 11 марта. Будет довольно тепло, но станет большей дождей. А в Карпатах ночью похолодает до минусовой температуры.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, 11 марта в Украину придет атмосферный фронт, который принесет дожди.

"Юг разве что удержится от осадков. Ветер будет западным, порывистым. Температура воздуха на западе и севере невысокая, 8-11 градусов. Юг, восток и большинство центра порадуются теплому воздуху – 10-15 градусов", – написала Диденко.

В Киеве среда будет дождливой, ветреной, прохдадной , а температура воздуха – 9-10 градусов.

В то же время согласно данным Укргидрометцентра, дожди 11 марта пройдут во всех областях, кроме юга страны.

На западе Украины будет облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь, ветер западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…+7 градусов, днем +7…+13 градусов.

В Карпатах ночью без осадков, днем дождь, температура ночью и днем -1…+4 градуса.

Как сообщали Українські Новини, синоптики дали прогноз погоды на весну с возвращением зимы в марте и изнуряюще жарким маем.

Также синоптики прогнозируют мощные ливни, ураганы и рекордную жару летом-2020.