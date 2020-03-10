Львов захотят обмануть, а у Рыб будет хороший день — гороскоп на вторник

Во вторник астрологие рекомендуют не сидеть дома. Тем более, что погода обещает быть теплой. Подробнее о том, что звезды советуют всем знакам зодиака на вторник, 10 марта, расскажут Українські Новини. Чем выше показатель энергии, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки гороскопу. Овен (21 марта – 19 апреля) Во вторник Овны почувствуют себя финансовыми гениями, ведь они способны будут разрешить любую денежную проблему. Звезды советуют не упускать такой шанс. Телец (20 апреля – 20 мая) Звезды уверяют, что Тельцам необходимо дать свободу своим близким. Ни одни отношения не будут иметь успеха, если они построены на зависимости. Близнецы (21 мая – 20 июня) Во вторник звезды советуют Близнецам не зацикливаться на плохом, ведь тогда хорошему не останется места. Рак (21 июня – 22 июля) Результат работы может не удовлетворить Раков в этот день. Звезды советуют принять его как должное, ведь ничего изменить не удастся. Лев (23 июля – 22 августа) Во вторник кто-то из окружающих захочет обмануть Львов. Звезды советуют присматриваться к каждому, чтобы не допустить этого. Дева (23 августа – 22 сентября) Девы во вторник постоянно будут попадать в дурацкие ситуации. Звезды советуют искать в этом смешную сторону. Весы (23 сентября – 22 октября) В этот день Весы смогут добиться успеха только работая в команде. Также звезды советуют сторониться во вторник чужих секретов. Скорпион (23 октября – 21 ноября) Чтобы избежать грусти, звезды советуют Скорпионам сходить куда-нибудь с друзьями. Они помогут избежать хандры. Стрелец (22 ноября – 21 декабря) Струльцов ждет тихий и спокойный день. Но звезды советуют не спешить разбавлять его какими-то событиями, а просто наслаждаться передышкой и отдыхом. Козерог (22 декабря – 19 января) Чтобы сбылось давнее желание, Козерогам звезды советуют начать действовать именно в этот день. Водолей (20 января – 18 февраля) В этот день Водолеи будут нуждаться в хороших новостях. Звезды уверяют, что для этого нужно лишь встретиться с друзьями. Рыбы (19 февраля – 20 марта) У Рыб будет хороший день. Во вторник окружающие будут с радостью помогать Рыбам и во всем поддерживать. Как сообщали Українські Новини, синоптики рассказали о том, какая погода будет в апреле и мае. Также во вторник некоторым знакам зодиака следует обратить особое здоровью.