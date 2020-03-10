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10 марта 2020, вторник, 05:28 35 Инфографика
Lifestyle 2020-03-10T05:28:02+02:00
Українські Новини
Львов захотят обмануть, а у Рыб будет хороший день — гороскоп на вторник

Львов захотят обмануть, а у Рыб будет хороший день — гороскоп на вторник

Елена Новикова
Гороскоп, советы астрологов, астрологический прогноз, гороскоп на каждый день, гороскоп на сегодня
Гороскоп. Фото: pixabay
Гороскоп. Фото: pixabay

Во вторник астрологие рекомендуют не сидеть дома. Тем более, что погода обещает быть теплой. Подробнее о том, что звезды советуют всем знакам зодиака на вторник, 10 марта, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки гороскопу.Чем выше показатель энергии, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки гороскопу.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Во вторник Овны почувствуют себя финансовыми гениями, ведь они способны будут разрешить любую денежную проблему. Звезды советуют не упускать такой шанс.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Звезды уверяют, что Тельцам необходимо дать свободу своим близким. Ни одни отношения не будут иметь успеха, если они построены на зависимости.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Во вторник звезды советуют Близнецам не зацикливаться на плохом, ведь тогда хорошему не останется места.

Рак (21 июня – 22 июля)

Результат работы может не удовлетворить Раков в этот день. Звезды советуют принять его как должное, ведь ничего изменить не удастся.

Лев (23 июля – 22 августа)

Во вторник кто-то из окружающих захочет обмануть Львов. Звезды советуют присматриваться к каждому, чтобы не допустить этого.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Девы во вторник постоянно будут попадать в дурацкие ситуации. Звезды советуют искать в этом смешную сторону.

Весы (23 сентября – 22 октября)

В этот день Весы смогут добиться успеха только работая в команде. Также звезды советуют сторониться во вторник чужих секретов.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Чтобы избежать грусти, звезды советуют Скорпионам сходить куда-нибудь с друзьями. Они помогут избежать хандры.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Струльцов ждет тихий и спокойный день. Но звезды советуют не спешить разбавлять его какими-то событиями, а просто наслаждаться передышкой и отдыхом.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Чтобы сбылось давнее желание, Козерогам звезды советуют начать действовать именно в этот день. 

Водолей (20 января – 18 февраля)

В этот день Водолеи будут нуждаться в хороших новостях. Звезды уверяют, что для этого нужно лишь встретиться с друзьями.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

У Рыб будет хороший день. Во вторник окружающие будут с радостью помогать Рыбам и во всем поддерживать.

Как сообщали Українські Новини, синоптики рассказали о том, какая погода будет в апреле и мае.

Также во вторник некоторым знакам зодиака следует обратить особое здоровью.

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