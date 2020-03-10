Львов захотят обмануть, а у Рыб будет хороший день — гороскоп на вторник

Во вторник астрологие рекомендуют не сидеть дома. Тем более, что погода обещает быть теплой. Подробнее о том, что звезды советуют всем знакам зодиака на вторник, 10 марта, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки гороскопу.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Во вторник Овны почувствуют себя финансовыми гениями, ведь они способны будут разрешить любую денежную проблему. Звезды советуют не упускать такой шанс.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Звезды уверяют, что Тельцам необходимо дать свободу своим близким. Ни одни отношения не будут иметь успеха, если они построены на зависимости.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Во вторник звезды советуют Близнецам не зацикливаться на плохом, ведь тогда хорошему не останется места.

Рак (21 июня – 22 июля)

Результат работы может не удовлетворить Раков в этот день. Звезды советуют принять его как должное, ведь ничего изменить не удастся.

Лев (23 июля – 22 августа)

Во вторник кто-то из окружающих захочет обмануть Львов. Звезды советуют присматриваться к каждому, чтобы не допустить этого.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Девы во вторник постоянно будут попадать в дурацкие ситуации. Звезды советуют искать в этом смешную сторону.

Весы (23 сентября – 22 октября)

В этот день Весы смогут добиться успеха только работая в команде. Также звезды советуют сторониться во вторник чужих секретов.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Чтобы избежать грусти, звезды советуют Скорпионам сходить куда-нибудь с друзьями. Они помогут избежать хандры.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Струльцов ждет тихий и спокойный день. Но звезды советуют не спешить разбавлять его какими-то событиями, а просто наслаждаться передышкой и отдыхом.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Чтобы сбылось давнее желание, Козерогам звезды советуют начать действовать именно в этот день.

Водолей (20 января – 18 февраля)

В этот день Водолеи будут нуждаться в хороших новостях. Звезды уверяют, что для этого нужно лишь встретиться с друзьями.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

У Рыб будет хороший день. Во вторник окружающие будут с радостью помогать Рыбам и во всем поддерживать.

Как сообщали Українські Новини, синоптики рассказали о том, какая погода будет в апреле и мае.

Также во вторник некоторым знакам зодиака следует обратить особое здоровью.