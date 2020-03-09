Девы будут полны сил, а у Весов возможны проблемы с кишечником — гороскоп здоровья на вторник

Несмотря на то, что синоптики обещают потепление, некоторые знаки зодиака почувствуют нехватку витаминов в организме, что может привети к ослаблению иммунитета. Подробнее об астрологическом прогнозе на вторник, 10 марта, расскажут Українські Новини. Овен (21 марта – 19 апреля) Звезды советуют Овнам завершить свои дела поранье и лечь спать. Регулярный отдых и полноценный сон помогутт избавиться от постоянного чувства усталости. Телец (20 апреля – 20 мая) Во вторник у Тельцов все будет валиться из рук. Звезды уверяют, что это от недостатка углеводов. Следует добавить больше углеводов в свой организм. Близнецы (21 мая – 20 июня) В этот день у Близнецов велика вероятность подхватить инфекцию. Звезды советуют быть осторожными с посещением косметолога или салона красоты. Рак (21 июня – 22 июля) Звезды советуют Ракам беречь суставы в этот день, особенно суставы рук. Есть риск вывихнуть или поломать что-то. Лев (23 июля – 22 августа) Во вторник у Львов могут обостриться проблемы с давлением. Звезды советуют не заниматься самолечением, а обратиться к врачу. Дева (23 августа – 22 сентября) В этот день у Дев не возникнет никаких проблем с самочувствием. Они будут полны сил и энергии. Весы (23 сентября – 22 октября) Во вторник Весы могут столнуться с дизбактериозм. Звезды советуют пересмотреть свой рацион и добавить в него больше свежих овощей и фруктов. Скорпион (23 октября – 21 ноября) Зезды советуют Скорпионам организовать себе активный отдых. Это поможет немного оздоровить организм, а также добавит энергии. Стрелец (22 ноября – 21 декабря) Стрельцам звезды советуют не употреблять ничего острого, соленого и перченого, ведь такая еда может привести к раздражению слизистой во вторник. Козерог (22 декабря – 19 января) В этот день у Козерогов возможны перепады настроения. Звезды советуют постараться не допустить, чтобы хандра испортила самочувствие. Водолей (20 января – 18 февраля) Звезды советуют Водолеям не нагружать в этот день желудок. Лучше всего, чтобы во вторник рацион состоял из свежих овощей, фруктов и йогуртов. Рыбы (19 февраля – 20 марта) Звезды советуют Рыбам не нагружать нервную систему в этот день. Разгрузите вторник от дел, беготни и стрессов. Как сообщали Українські Новини, в апреле украинцев ждут заморозки, а в мае будет изнуряющая жара. Также 15 продуктов, которые повышают иммунитет.