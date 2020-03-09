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  • Девы будут полны сил, а у Весов возможны проблемы с кишечником — гороскоп здоровья на вторник
09 марта 2020, понедельник, 22:00 12
Lifestyle 2020-03-09T22:01:05+02:00
Українські Новини
Девы будут полны сил, а у Весов возможны проблемы с кишечником — гороскоп здоровья на вторник

Девы будут полны сил, а у Весов возможны проблемы с кишечником — гороскоп здоровья на вторник

Елена Новикова
Гороскоп, советы астрологов, астрологический прогноз, гороскоп на каждый день, Гороскоп здоровья
Гороскоп здоровья. Фото: pixabay
Гороскоп здоровья. Фото: pixabay

Несмотря на то, что синоптики обещают потепление, некоторые знаки зодиака почувствуют нехватку витаминов в организме, что может привети к ослаблению иммунитета. Подробнее об астрологическом прогнозе на вторник, 10 марта, расскажут Українські Новини.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Звезды советуют Овнам завершить свои дела поранье и лечь спать. Регулярный отдых и полноценный сон помогутт избавиться от постоянного чувства усталости.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Во вторник у Тельцов все будет валиться из рук. Звезды уверяют, что это от недостатка углеводов. Следует добавить больше углеводов в свой организм.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

В этот день у Близнецов велика вероятность подхватить инфекцию. Звезды советуют быть осторожными с посещением косметолога или салона красоты.

Рак (21 июня – 22 июля)

Звезды советуют Ракам беречь суставы в этот день, особенно суставы рук. Есть риск вывихнуть или поломать что-то.

Лев (23 июля – 22 августа)

Во вторник у Львов могут обостриться проблемы с давлением. Звезды советуют не заниматься самолечением, а обратиться к врачу.

Дева (23 августа – 22 сентября)

В этот день у Дев не возникнет никаких проблем с самочувствием. Они будут  полны сил и энергии.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Во вторник Весы могут столнуться с дизбактериозм. Звезды советуют пересмотреть свой рацион и добавить в него больше свежих овощей и фруктов.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Зезды советуют Скорпионам организовать себе активный отдых. Это поможет немного оздоровить организм, а также добавит энергии.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Стрельцам звезды советуют не употреблять ничего острого, соленого и перченого, ведь такая еда может привести к раздражению слизистой во вторник.

Козерог (22 декабря – 19 января)

В этот день у Козерогов возможны перепады настроения. Звезды советуют постараться не допустить, чтобы хандра испортила самочувствие.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Звезды советуют Водолеям не нагружать в этот день желудок. Лучше всего, чтобы во вторник рацион состоял из свежих овощей, фруктов и йогуртов.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Звезды советуют Рыбам не нагружать нервную систему в этот день. Разгрузите вторник от дел, беготни и стрессов.

Как сообщали Українські Новини, в апреле украинцев ждут заморозки, а в мае будет изнуряющая жара.

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