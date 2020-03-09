Чехия и Польша вводят проверки на границах с Германией из-за коронавируса

Коронавирусная эпидемия с каждым днем набирает обороты. В связи с увеличением случаев заражений, многие страны закрывают свои границы. Так, Чехия и Польша собираются выборочно измерять температуру у путешествующих, въезжающих в эти страны из Германии. По данным баварской полиции, речь не идет о введении пограничного контроля, передает DW .

Сообщается, что у лиц, пересекающих чешскую и польскую границы со стороны Германии, будут измерять температуру. Кроме того, им будут раздавать листовки с информацией о коронавирусе.

Речь идет не о введении пограничного контроля, а о профилактических мерах, призванных предотвратить распространение коронавируса в Чехии, подчеркнули представители полиции в баварском административном округе Верхний Пфальц. В связи с этим на пересечении германо-чешской границы в Баварии могут возникнуть пробки, сообщили в полиции.

Накануне, 8 марта, в связи с эпидемией нового коронавируса SARS-CoV-2 премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал Италию запретить своим гражданам ездить по Европе.

По данным начальника управления Нижнесилезского воеводства Ярослава Обремского, первый пациент с коронавирусом въехал на территорию Польши на автобусе из Германии. Этот мужчина вернулся в Польшу 2 марта из германской федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия, где он праздновал карнавал. 4 марта его доставили в больницу города Зелёна-Гура с высокой температурой.

Как сообщали Українські Новини, коронавирусом в Польше заразились 16 человек, 170 госпитализированы с подозрением на вирус.